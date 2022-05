Von „hübsches Paar“ bis „wunderschöne Fotos“: Schlagerfans diskutieren Strandfoto von Marie Reim und ihrem Freund

Marie Reim begeisterte bei Instagram mit einem Paarfoto (Fotomontage) © Bildagentur Monn/Imago & Screenshot/Instagram/Marie Reim

Junge Liebe kann so schön sein! Schlagersängerin Marie Reim feiert ihre Beziehung mit sexy Strandschnappschüssen auf Instagram.

Köln – Nach einigen Höhen und Tiefen ist Schlagersängerin Marie Reim (22) endlich richtig glücklich. Schon vor einiger Zeit stellte der Nachwuchsstar seinen neuen Freund der Internetgemeinde vor. Damals schrieb sie unter einen süßen Schnappschuss der beiden: „Du hast die schönste Seele und das größte Herz auf dieser Welt. Ach, und meins hast du auch noch! Was auch immer passiert - du bleibst. Danke dafür.“

Was Beziehungen angeht war Marie Reim allerdings nicht immer so zufrieden. Einst hieß es sogar, ihre berühmte Mutter Michelle (50) habe ihr den Freund ausgespannt — was natürlich für riesigen Zoff beim Mutter-Tochter-Gespann gesorgt haben soll. Doch auch mit der „Wer Liebe lebt“-Interpretin hat sich Marie seitdem Gottseidank wieder vertragen. Auf Instagram postete die Musikerin jetzt einige sexy Schnappschüsse mit ihrem Partner, die die Kommentarspalte heiß laufen lassen.

Marie Reim scheint mit dem Mann an ihrer Seite absolut glücklich sein — am Traumstrand feiern sie ihre Liebe

„Auf dem Weg ins Paradies“, schreibt Marie Reim neben die zwei Bilder, die sie mit ihrem Freund am Strand zeigen. In einem knappen roten Bikini lächelt sie ihrem Beau ins Gesicht, auch sein Badeoutfit ist in rot gehalten. Auf dem zweiten Bild geht es derweil etwas heißer her: Marie ist auf seinem Arm, die Beine um seinen Oberkörper geschlungen. Damit sie nicht abrutscht, hält er ihren Hintern fest in den Händen. Die beiden küssen sich im Sonnenuntergang. Davon träumen sicherlich viele Marie-Reim-Fans!

In der Kommentarspalte beglückwünschen ihre Follower die „Ich bin so verliebt“-Interpretin zu ihrer Beziehung. Und die sexy Schnappschüsse am Strand erhalten auch zahlreiche Komplimente. „Wunderschöne Fotos“ oder „hübsches Paar“ steht da beispielsweise zu lesen. Ihre Anhängerschaft scheint zu bemerken, dass die Musikerin richtig glücklich ist. Eine Followerin kommentiert: „Endlich bist du wieder glücklich! Es steht dir sehr gut!“