Von Jay Khan „im Europapark entdeckt“: Team 5ünf stellen neues Bandmitglied vor

Die Boyband 5ÜNF hat einen Neuzugang. Diesen stellen Jay Khan, Marc Terenzi und Co. nun stolz auf Instagram vor. (Fotomontage) © Instagram/Daniel Johnson & IMAGO/Eibner

Bei der Boyband 5ÜNF hat sich in letzter Zeit einiges getan. Denn erst vor wenigen Tagen ist das Bandmitglied Sven ausgestiegen und es rankten sich Gerüchte über einen Streit. Doch nun gibt es ein neues Bandmitglied, was die 5ÜNF wieder komplett macht. Der neue Sänger wurde jetzt von Kay Kahns und Marc Terenzis Band auf Instagram vorgestellt.

Auf dem offiziellen Band-Account posteten 5ÜNF ein Bild des Neuen: „Et voilà !!! Mit großem Stolz stellen wir Euch unser neues Bandmitglied vor“ und beschreibt den Neuzugang so: „30 Jahre jung und aus Freiburg. Der ausgebildete Musicaldarsteller wurde von Jay im Europapark entdeckt. Sein Herz gehört dem Schlager… und nun auch Boybands :) Daniel wir sind so froh, Dich in die Team 5ÜNF Familie aufnehmen zu dürfen und freuen uns riesig auf viele Abenteuer und unvergessliche Momente mit Dir“

Daniel macht die Band wieder komplett

Die Fans scheinen über den Neuzugang begeistert. So kommentiert jemand unter dem Foto: „Oh schön! Herzlich willkommen“ und ein anderer Fan meint: „Sehr cooler Typ.“ Die Stimmung ist sehr positiv dem neuen Bandmitglied gegenüber. Ein weiterer Follower schreibt unter das Bild: „Herzlichen Glückwunsch das du dabei bist. Ich freue mich auf deine Stimme. Willkommen in der Truppe“. Die eingeschworenen Fans von 5ÜNF sind schon gespannt auf die neuen Songs mit Daniel.