Dating-Gerüchte: Taylor Swift erneut bei NFL-Spiel von Kelce

Teilen

Taylor Swift (l) schaut sich ein NFL-Spiel an. © Frank Franklin II/AP

In der Gerüchteküche brodelt es: Sind Pop-Star Taylor Swift und NFL-Spieler Travis Kelce zusammen? Die Sängerin wurde erneut unter den Zuschauern einer Partie seiner Mannschaft gesichtet.

New York - Pop-Star Taylor Swift (33) hat sich erneut ein Footballspiel der Kansas City Chiefs angeschaut und damit Gerüchte über eine sich anbahnende Beziehung mit dem NFL-Spieler Travis Kelce (33) angeheizt. Die Sängerin, deren mutmaßliches Beziehungsende zu ihrem langjährigen Freund Joe Alwyn im Frühjahr öffentlich geworden war, schaute sich die Partie der Chiefs bei den New York Jets im MetLife Stadium östlich von New York City an. Erst am vergangenen Wochenende war sie beim Sieg gegen die Chicago Bears im Heimstadion der Chiefs gewesen und hatte beim Touchdown von Kelce in einer Loge neben dessen Mutter Donna wild gejubelt.

Zum Spiel gegen die Jets kam die zwölffache Grammy-Gewinnerin Swift vor Beginn in Begleitung von Ryan Reynolds, Blake Lively und Hugh Jackman. Dieses Mal verzichtete sie auf rote Kleidung und trug eine kurze Jeans-Hose und ein dunkles langärmliges Oberteil.

Seit Kelce im Juli sein Interesse an Swift öffentlich gemacht hatte, spekulieren Fans über den Beziehungsstatus der beiden. Kelce sagte vor zwei Monaten in seinem Podcast „New Heights“, dass er Swift gerne bei ihrem Konzert seine Nummer gegeben hätte. „Ich war enttäuscht, dass sie vor oder nach ihren Auftritten nicht redet, weil sie ihre Stimme für ihre 44 Songs schonen muss“, erklärte er. In der Woche vor Swifts Besuch beim Chiefs-Spiel in Kansas City verglich der Footballspieler die Dating-Gerüchte in der „Pat McAfee Show“ mit dem Kinderspiel stille Post, räumte aber ein, dass er Swift nach ihrem Konzert im Arrowhead Stadium „den Ball zugespielt“ und sie zu seinem Spiel in demselben Stadion eingeladen habe. Obwohl Swift selbst öffentlich wenig über ihr Privatleben spricht, deuten viele ihren Besuch bei Kelces Spiel als Interessensbekundung. dpa