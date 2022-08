Von „2 Königinnen“ bis „Powerfrauen“: Fans diskutierten Selfie von Beatrice Egli und Marie Reim

Teilen

Nach dem Überraschungsauftritt von Beatrice Egli beim ZDF-Fernsehgarten postete Marie Reim ein Foto der beiden auf Instagram. In den Kommentaren feiern die Fans die beiden Powerfrauen. (Fotomontage) © Instagram/Marie Reim

Nach dem Überraschungsauftritt von Beatrice Egli beim ZDF-Fernsehgarten postete Marie Reim ein Foto der beiden auf Instagram. In den Kommentaren feiern die Fans die beiden Powerfrauen.

Mainz - Im ZDF-Fernsehgarten am Sonntag konnte sich die Gästeliste wieder sehen lassen. Neben Giovanni Zarrella (44) standen auch die beiden Schlagerdamen Beatrice Egli (34) und Marie Reim (20) auf der Bühne. Vor allem der Auftritt von Beatrice kam für die Zuschauer überraschend. Da Eric Philippi (20) seinen Auftritt krankheitsbedingt absagen musste, sprang kurzerhand die Sängerin für ihn ein. Jetzt postet Marie Reim ein Foto der zwei Musikerinnen auf ihrem Instagram-Profil.

Über beide Ohren strahlend posieren die beiden für die Kamera. Auch farblich haben sich die beiden mit ihren Jumpsuits in Erdtönen mit einem Tupf Farbe aufeinander abgestimmt. Marie schreibt unter den Post: „Liebe Beatrice - Dein Strahlen steckt so an! Es war mir eine riesengroße Freude, dich wiederzusehen.“ Daraufhin antwortet Beatrice in den Kommentaren: „Es war mir auch eine große Freude!“

Fans feiern das Foto von Beatrice Egli und Marie Reim

Auch die Fans scheinen von diesem Duo total begeistert zu sein. Ein Fan bezeichnet die beiden als „2 Königinnen“, während ein anderer sie „Powerfrauen“ nennt. „Ihr wart meine zwei Highlights am Sonntag im Fernsehgarten.“, lobt ein User den Auftritt der beiden.