„Drei Meter durch die Luft geflogen“: „Bauer sucht Frau“-Star Denise von Kuh angegriffen

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Im Leben von „Bauer sucht Frau“-Star Denise Munding dreht sich fast alles um Kühe. Mit einem ihrer haarigen Hofbewohner kam es nun aber zu einem ungemütlichen Zwischenfall.

Bad Driburg – Vor knapp drei Jahren war Denise Munding (34) neben neun einsamen Landwirten bei „Bauer sucht Frau“ zu sehen und fand nach ein paar Umwegen in Nils Dwortzak (27) schließlich ihre große Liebe. Seit November 2022 sind die beiden Eltern einer Tochter und genießen ihr Familienglück auf dem eigenen Bauernhof in Nordrhein-Westfalen. Bei aller Idylle läuft dort aber nicht immer alles ganz so rund. Auf Instagram dokumentiert Denise nun eine schmerzhafte Begegnung mit einem der tierischen Hofbewohner.

Schock-Moment: „Bauer sucht Frau“-Star Denise von Kuh attackiert

In der Welt der vielen „Bauer sucht Frau“-Traumpaare sind Denise Munding und Nils Dwortzak eine Ausnahme. Denn eigentlich flog der Vater ihrer Tochter Jersey schon vor der Hofwoche aus der Sendung – zueinander fanden die beiden erst, nachdem die Dreharbeiten schon abgeschlossen waren. Heute sind die romantischen Startschwierigkeiten längst vergessen und die beiden genießen das Leben nach der RTL-Kultshow auf ihrem Hof, umgeben von Pferden und Kühen. In den sozialen Medien dokumentieren die beiden ihr Glück – und halten auch die Schattenseiten des Bauernhof-Lifestyles vor den Fans nicht geheim.

Traktor, Tränen, Trauer: Diese „Bauer sucht Frau“ Paare haben sich nach der Sendung getrennt Fotostrecke ansehen

In ihrer Instagramstory berichtete Denise Munding nun von einem Zwischenfall, der sich mit ihren heißgeliebten Kühen und Rindern ereignet hat. Denn als sie die massigen Tiere von der Weide führen wollte, wurde sie von einem der Bullen doch glatt angegriffen. „Ich habe von seinem Kopf an meinen Oberschenkel einen so brachialen Tritt bekommen, dass ich wirklich drei Meter durch die Luft geflogen bin“, berichtete die leidenschaftliche Landwirtin in ihrer Story.

Die erste Dating-Show Heute kennt jeder die vielen Kuppelshows wie „Der Bachelor“, „Love Island“ oder eben auch „Bauer sucht Frau“. Doch die Geschichte des romantischsten aller TV-Formate reicht bis in die 60er Jahre zurück. Denn mit „The Dating Game“ lief 1965 beim amerikanischen Sender ABC das erste Mal eine Sendung über Singles auf der Suche nach der großen Liebe. Das Besondere daran: Die Kandidaten waren von einer bunten Wand getrennt und konnten einander nicht sehen. Bei der Wahl des perfekten Partners musste also voll und ganz auf das Herz gehört werden.

„Nicht angenehm“: „Bauer sucht Frau“-Star Denise brauchte nach Rinderattacke Schmerztablette

Übel genommen hat Denise ihrem Bullen die unverhoffte Attacke zwar nicht – eine Schmerztablette hat sie danach aber trotzdem gebraucht. „Es ist schon nicht angenehm, wenn so ein zartes Rehlein mit knapp einer Tonne auf einen zukommt“, erklärt sie ihren knapp 77.300 Followern. Das Leben auf dem Bauernhof ist halt eben nicht immer nur locker und entspannt. Und wer den ganzen Tag von solchen schweren und haarigen Hornträgern umgeben ist, muss ordentlich einstecken können.

Ganz schön schmerzhaft: „Bauer sucht Frau“-Star Denise wurde von einer Kuh angegriffen. © Screenshot/Instagram/denise_munding; IMAGO/blickwinkel (Fotomontage)

Auch wenn die großen Tiere manchmal alles andere als in Kuschelstimmung sind, liebt Denise Munding Kühe von ganzem Herzen. Diese Faszination geht sogar so weit, dass die „Bauer sucht Frau“-Teilnehmerin ihre Tochter nach einer Rinderrasse benannt hat. Verwendete Quellen: rtl.de; Instagram.com; Insider.com