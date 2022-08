„Uff“: Evelyn Burdecki feiert hautengen Tigerlook-Body von Lena Meyer-Landrut

Evelyn Burdecki ist offenbar Fan von Lena Meyer-Landruts Kollektion. © Screenshot Instagram/evelyn_burdecki und Screenshot Instagram/lenameyerlandrut

Lena Meyer-Landrut weiß, wie sie für ihre Kleiderkollektion Werbung macht. Auf Instagram posiert die Sängerin in einem hautengen Leolook-Body. Das knappe Teil findet Evelyn Burdecki klasse.

Berlin - Im Juni 2021 präsentierte Lena Meyer-Landrut (31) ihre erste Kollektion der eigenen Marke „A Lot Less“. Eine Modelinie, die die ESC-Gewinnerin von 2010 zusammen mit dem Onlinehandel „About You“ herausbrachte und seitdem fortgeführt hat. Ihre Kleider gibt es in den Größen XS bis XXXL. Dass Meyer-Landrut das Designen Spaß macht, sieht man auch auf den Einblicken, die sie auf Instagram teilt.

Lena Meyer-Landrut zeigt Einblick in neue Modekollektion im knappen Body

Auch wenn sie normalerweise nicht viel Privates preisgibt, einen Blick in ihren Kleiderschrank gewährt sie den Social-Media-Fans gerne. Denn da hängen natürlich ziemlich viele Teile aus ihrer eigenen Kollektion. So sieht man sie auf ihren Instagramposts oft in der Mode, die möglichst viele nachhaltige Materialien verwendet.

Während die aktuellen Modelle auf der Internetseite im Sale sind, promotet Lena Meyer-Landrut schon die kommenden Klamotten. Auf dem Promovideo sind unter anderem eine Karohose zu sehen oder ein braunes Blusenkleid. Auf dem neuesten Foto gibt es aber noch eine Sneak-Preview eines Teils, das im Video nicht zu sehen ist: Ein langärmliger Body im Leolook, in dem die Sängerin mit offenem langen Haar vor weißer Wand posiert. Zu dem hautengen Body kombiniert sie derbe schwarze Boots.

Evelyn Burdecki begeistert von Lena Meyer-Landrut im Leolook

In den Kommentaren spaltet sich die Meinung der Follower. Klar, der Account von „About You“ oder Lenas Stylisten sind begeistert. Andere schreiben beispielsweise: „Wow, wie sexy bist du denn“. Auch Evelyn Burdecki reiht sich unter die Bewunderer und lässt mit einigen Flammen-Emojis ein „Uff“ da.

Fans diskutieren Lena Meyer-Landruts neues Foto. © Screenshots Instagram

Einige Menschen gefällt das Foto aber weniger. Sie schreiben: „Fragwürdig, sorry!“ oder „Heiß, aber hast du nicht nötig“. „Nicht nötig“, unterschreibt darunter gleich nochmals ein Mann. Ihren Fans zeigte Lena Meyer-Landrut erst kürzlich ihr durchtrainiertes Sixpack. Verwendete Quellen: instagram.com/lenameyerlandrut; instagram.com/evelyn_burdecki