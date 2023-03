Von Mai bis August: Alle Sendetermine von „Immer wieder sonntags“ stehen fest

Bei Stefan Mross ging in den letzten Monaten alles drunter und drüber – eine Konstante wird es aber geben: „Immer wieder sonntags“ geht in die nächste Runde.

Rust – Ein Lichtblick für Fans von Stefan Mross (47) nach dem ganzen Trubel des vergangenen Jahres: „Immer wieder sonntags“ (ARD) geht in eine neue Runde mit dem beliebten Moderator. Für Fans ist es an der Zeit, den Terminkalender rauszuholen – die Termine sind bestätigt: Ab dem 7. Mai bis zum 27. August wird es wieder wöchentliche Schlager-Unterhaltung aus dem Europa-Park geben – mit Stefan Mross. Es wird, wie im letzten Jahr, 12 Termine plus eine Best-of-Show ohne Publikum am 3. September geben.

Seit 2005 ist es nun schon Stefan Mross, der die bekanntesten Stars aus der Schlagerwelt bei „Immer wieder sonntags“ begrüßt. Auf welche Gäste wir uns in diesem Jahr in der beliebten Musikshow freuen können, ist noch nicht bekannt und ob Stefan Mross auch wieder selbst auf der Bühne performen wird, ist ebenso unsicher. So stand der Schlagerstar zuletzt mit seiner Noch-Ehefrau Anna-Carina Woitschack (30) auf der Bühne.

Lichtblick nach Konzertabsagen für die „Immer wieder Schlager“-Tournee

Das turbulente Liebes-Aus der beiden Schlagerstars zog große Kreise und sorgte für viel Wirbel in der Öffentlichkeit sowie traurige Fans. Einen Lichtblick gab es aber: Die beiden wollten trotz Ehe-Aus bei der „Immer wieder Schlager“-Tournee gemeinsam auf der Bühne stehen. Daraus wurde aber bisher nichts – ein Start war bereits für Beginn des Jahres angedacht, aber das Ex-Paar vertröstete seine Fans immer wieder. „Um unsere Konzertreihe legendär zu machen, brauchen wir für unsere Vorbereitung sowie unser Team hinter den Kulissen noch etwas mehr Zeit. Daher können wir leider erst im März starten und für Euch auf Tour gehen“, hieß es von Mross via Instagram.

Aber auch im März bleibt es ruhig um das Mross-Woitschack-Duo. Termine für diesen und nächsten Monat wurden ebenfalls gestrichen und auch das ursprüngliche Tournee-Posting ist mittlerweile von dem Profil des Moderators verschwunden – so wie auch die Hoffnung der Fans. Auch wenn es noch keine offizielle Absage für die Tournee gibt, scheint das wohl Antwort genug. Umso schöner, dass nun die diesjährigen „Immer wieder sonntags“-Termine bestätigt wurden und Fans den 47-Jährigen dort wieder in Action erleben dürfen.