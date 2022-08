Von „Mega scharf“ bis „Blickfang“: Leni Klums Fans diskutieren über knappes Designerkleid von Heidi Klums Tochter

Leni Klum begeistert ihre Fans auf Instagram mit einem neuen Foto. © IMAGO / Independent Photo Agency Int. & IMAGO / MediaPunch

Auf Instagram zeigt sich Leni Klum in einem kurzen Paillettenkleid von Michael Kors. Von ihren Fans wird die Tochter von Heidi Klum mit Komplimenten nur so überhäuft. Ihnen schient zu gefallen, was sie sehen.

Seit Jahren sind Heidi Klum (49) und Michael Kors gute Freunde. Gemeinsam traten sie in der Talentshow „Project Runway“ auf. Von dieser langjährigen Freundschaft scheint nun auch Töchterchen Leni (18) zu profitieren.

Leni Klum trägt Designerkleid von Michael Kors

Auf Instagram posiert das Nachwuchsmodel in einem körperbetonten Kleid des Designers. Es hat nur einen Träger, reicht knapp über den Po der 18-Jährigen und ist über und über mit silberfarbigen Pailletten bestickt. 1290 Euro kostet der Designerfummel beim Luxus-Webshop luisaviaroma.com.

Doch der stolze Preis scheint sich gelohnt zu haben. Denn Leni Klums Fans sind begeistert von ihrem Look. „Wie kann man nur so wunderschön sein!“, schreibt eine Instagram-Nutzerin. Ein anderer findet das Outfit „Mega scharf“. Und ein dritter Fan kommentiert: „Das ist doch mal ein Blickfang!“

Noch vor wenigen Tagen: Leni Klum hat schlimmen Sonnenbrand

Zum Glück ist Leni Klums Sonnenbrand rechtzeitig wieder verheilt. Auf dem neuen Bild ist keine Spur mehr davon. Noch vor ein paar Tagen war Heidi Klums Tochter aber krebsrot mit einem weißen Bikini-Abdruck.

Bill Kaulitz teilte daraufhin seinen kuriosen Tipp gegen Sonnenbrand: Pipi soll helfen. Bill würde das Ganze sogar gerne selbst ausprobieren. Verwendete Quellen: Instagram/Leni Klum