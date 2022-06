Von „Meine Schöne“ bis „bezaubernd“: Fans diskutieren über Sommerkleid von Estefania Wollny

Estefania Wollny zeigt sich auf Instagram im Sommerkleid. (Fotocollage) © Screenshots Instagram/estefaniawollny21

Mit schönem Sommeroutfit überrascht Estefania Wollny ihre Fans auf Instagram. Diese sind immer noch begeistert von ihrer Typveränderung und feiern ihr neues Blumenkleid.

Neuss - Estefania Wollny (20) begeistert jetzt ihre Fans auf Instagram mit einem neuen Post. Das Spiegelselfie zeigt sie mit manikürten Händen und schönem Sommerkleid. Zu dem Blümchenkleid trägt sie weiße Korkabsatz-Schuhe. Sie schreibt darunter “All of me, loves all of you”. Die Fans sind begeistert von ihrem Look.

Eine Userin kommentiert: „Bezaubernde Mausi“. Ein anderer Fan schreibt: „So eine hübsche Maus, wow.“ Auch ihr Outfit bleibt von den Fans nicht ungesehen. Eine Instagram-Userin bemerkt: „Schickes Kleid hast du an.“ Daraufhin folgen viele weitere Anfragen zum schicken Sommerkleid.

Estefanias große Veränderung

Letztes Jahr überraschte der Fernsehstar ihre Fans mit großer Veränderung. Estefania hat sehr viel abgenommen und dieses Jahr auch ihre Haare einer Veränderung unterzoge. Auch unter diesem Instagram-Post bleibt die Veränderung nicht unbemerkt. Eine Userin fragt: „Wow, wie hast du nur sooo viel abgenommen?“