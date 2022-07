„So richtig unvorteilhaft“: Schlagerstrandparty-Fans lästern über Outfit von Michelle

Von: Lisa Klugmayer

Michelle sorgt mal wieder für reichlich Diskussionsstoff im Netz. Doch diesmal geht es nicht um ihre Musik, sondern um ihr Styling. Ihr Schlagerstrandparty-Outfit gefiel nämlich nicht jedem Fan. (Fotomontage) © IMAGO / Christian Schroedter & IMAGO / osnapix

Gelsenkirchen - Kaum steht Michelle auf der Bühne der Schlagerstrandparty, tanzt das ganze Amphitheater. Die Schlagersängerin gibt ihre neue Single „Scheißkerl“ zum Besten. Doch im Mittelpunkt stand diesmal nicht ihre Musik, sondern tatsächlich ihr Styling. Ihre Outfitwahl schien nämlich den wenigsten ihrer Schlagerfans zu gefallen.

Schlagerstrandparty 2022: Michelle begeistert mit ihrer neuen Single „Scheißkerl“

Im blauen Glitzer-Einteiler mit tiefem Ausschnitt und Cut-Outs an den Hüften stand Michelle am vergangenen Samstag (9. Juli) bei Florian Silbereisen (Die wichtigsten Fernsehsendungen des Schlagerkönigs) auf der Bühne. Das Publikum tanzte, schunkelte und grölte zu ihrer neuen Single „Scheißkerl“. Und auch die Schlagersängerin genoss es sichtbar endlich wieder auf der Bühne zu stehen.

Schlagersängerin Michelle am 09.07.2020 tritt bei „Die große Schlagerstrandparty 2022 - Es geht wieder los!“ in Gelsenkirchen auf. © IMAGO / osnapix

Musikalisch konnte Michelle (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) also auf ganzer Linie überzeugen. Optisch hatten einige Twitter-Nutzer allerdings etwas zu meckern und so muss Michelle nun teils fiese Kritik zu ihrem Outfit einstecken. Die allermeisten hatten wohl Probleme mit den Cut-Outs an ihren Hüften.

„So richtig unvorteilhaft“: Schlagerstrandparty-Fans lästern über Outfit von Michelle

Michelle steht gerne einmal mit einem außergewöhnlichen Outfit auf der Bühne. Der blaue Einteiler bei der Schlagerstrandparty war wohl etwas zu gewagt, wenn es nach ihren Fans geht. „Wenn Cut-Outs so richtig unvorteilhaft sind“, schreibt eine Twitter-Nutzerin. Ein anderer TV-Zuschauer schreibt: „Also Michelle, bitte. Das ist eine Familienshow“. „Das ist einfach nur noch peinlich“, lautet das vernichtende Urteil eines dritten Fans.

Mit ihrem Outfit bei Florian Silbereisen sorgt Michelle für reichlich Diskussionsstoff, wie diese Kommentare zeigen (Fotomontage) © Twitter

Auch der König von Mallorca war am Samstag mit dabei. Jürgen Drews gab seinen Mega-Hit „Ein Bett im Kornfeld“ zum Besten. Nach dem Auftritt dann allerdings die traurigen Nachrichten: Jürgen Drews hängt sein Mikrofon an den Nagel und gibt bei Florian Silbereisen sein Karriereende bekannt. Verwendete Quellen: ARD/Schlagerstrandparty 2022 & Twitter