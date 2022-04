Von „mutig“ bis „mega heiß“: Fans feiern Album-Cover von Andrea Berg

Andrea Berg begeistert ihre Fans mit neuem Album-Cover © dpa POOL | Guido Kirchner

Für das Cover ihrer neuen Sonderedition von „Ich würd’s wieder tun“ hat Andrea Berg einen alten Schnappschuss ausgepackt. Und der lässt ihren Fans den Atem stocken.

Kleinaspach – Der deutsche Schlager ist nicht unbedingt für seinen überbordenden Sexappeal bekannt. Eine besondere Ausnahme stellt dabei allerdings Sängerin Andrea Berg (56) dar. Im sexy Leder-Dress und mit zweideutigen Liedtexten begeistert Berg bereits seit Jahrzehnten ihre Fans. Auf Social Media bewies die Musikerin jetzt erneut, dass sie nicht davor zurückschreckt, auch mal Haut zu zeigen. Dabei ist der besagte Schnappschuss allerdings schon einige Jahre alt.

Auf Instagram präsentierte Andrea Berg das Cover der Sonderedition ihres Albums „Ich würd’s wieder tun“. Und das kann sich wirklich sehen lassen! Fast hüllenlos liegt der Schlagerstar auf einem Motorrad, nur eine Lederjacke hängt locker von Bergs Armen. Die Lichter im Hintergrund werfen Strahlen so passend auf den Körper der „Du hast mich tausendmal belogen“-Interpretin, dass keine intimen Stellen direkt zu sehen sind. Ihren Fans stockt verständlicherweise trotzdem der Atem.

Andrea Berg hielt den heißen Schnappschuss Jahrzehnte unter Verschluss

Wie sie in ihrem Instagram-Beitrag erklärt, war sich Andrea Berg lange Zeit nicht sicher, ob sie das freizügige Foto wirklich ihrer Fangemeinde präsentieren sollte. „Ich habe mir lange überlegt, ob wir das Bild, das vor 30 Jahren spontan in unserer Garage aufgenommen wurde und das ich nur als Dia-Foto hatte, veröffentlichen“, verrät die Schlagergröße ihren Followern, „aber wisst ihr was: Ich bin stolz drauf und deshalb habe ich es als Cover unserer Sonderedition ausgewählt! Ja! Ich würd‘s wieder tun!“

Und bei ihren Fans kommt das Cover der „Ich würd’s wieder tun“-Sonderedition ziemlich gut an. In der Kommentarspalte überschlagen sich die Insta-User mit Komplimenten wie „mutig“ und „mega heiß“. Für Andrea Berg hat es sich also gelohnt, das dreißig Jahre alte Dia-Foto digitalisieren zu lassen und auf einen ganz besonderen Moment zu warten. Der ist jetzt nämlich mit ihrem Jubiläums-Album gekommen!