Von Peter Klein? Yvonne Woelke freut sich über Blumen am Valentinstag

Die nächste Spitze in dem angeblichen Fremdgeh-Drama: Hat Yvonne Woelke etwa Blumen von Peter Klein zum Valentinstag bekommen?

Berlin – Das angebliche Fremdgeh-Drama rund im Peter Klein (55), Iris Klein (55) und Yvonne Woelke (41) dominiert seit Wochen die Klatschpresse. Peter war als Begleitung für Lucas Cordalis (55) mit in Australien für das Dschungelcamp, ebenso wie Yvonne, die die Begleitung für Dschungelkönigin Djamila Rowe (55) war. Weil die beiden dort einige Zeit miteinander verbrachten, unterstellte ihnen Iris schließlich eine Affäre und trennte sich von Peter. Seit Wochen streiten beide jegliche Seitensprünge ab, Iris glaubt ihnen allerdings nicht.

Vor wenigen Tagen hat Peter nun öffentlich zugegeben, dass er sich durch die Eifersucht seiner Frau von ihr entfernt und tatsächlich Gefühle für Yvonne entwickelt habe. Bei Instagram beichtete er: „Ich habe mich verliebt. Ja, es stimmt. Aber es ist in Australien nichts passiert. Definitiv nicht. Ich hatte kein Verhältnis mit Yvonne.“ Außerdem empfindet Yvonne offenbar nicht das Gleiche. Sie sieht Peter eher als „Vaterfigur“ und hat auch Iris bereits erklärt, dass sie die Gefühle nicht erwidere.

Yvonne Woelke: Blumen zum Valentinstag, aber kein Bock mehr auf Tratsch

Jetzt allerdings teilte Yvonne bei Instagram, dass sie im Valentinstag Blumen geschenkt bekommen hat. In ihrer Story postete sie ein Foto von sich selbst mit einem Strauß Rosen im Arm. Dazu schrieb sie lediglich: „Happy Valentines für die lieben Menschen. Danke für die Blumen.“ Von wem der üppige Blumenstrauß ist, verrät die Schauspielerin nicht. Könnte es sein, dass Peter Yvonne nun wirklich den Hof macht? Oder sind die Blumen von Yvonnes Ehemann Stefan, mit dem sie sich während des Dramas so sehr zerstritten hat, dass sie aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen ist?

So oder so, Yvonne hat offenbar keine Lust mehr auf Tratsch. In ihrer Instagram-Story teilte sie am Valentinstag außerdem einen Text, in dem sie schimpfte: „Mir wird „Famegeilheit“ vorgeworfen? Wie ironisch, dass genau diese Leute, die mich oder die Situation nicht kennen, nun Interviews geben. Wer ist hier famegeil?“

Die Theorien zu den Blumen sind gespalten, wie die Meinungen zu dem gesamten Fremdgeh-Thema. Zuletzt mischte sich Iris‘ Schwiegertochter ein. Silke Katzenberger, die Ehefrau von Daniela Katzenbergers (36) Bruder Tobias (38), verurteilte Iris‘ vorwurfsvolles Verhalten und behauptet, dass auch Iris schon fremdgegangen sei – nämlich mit Peter, als beide noch vergeben waren. Iris dementierte die Vorwürfe aber und erklärte, dass Peter und sie beide single gewesen seien, als sie zusammenkamen.

