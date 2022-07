„Sehr nicer BH“: Fans feiern Outfit-Panne von Schlagersängerin Helene Fischer

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Für eine private Feier hat Helene Fischer ihre Konzertpause unterbrochen und sich so richtig schick gemacht. Dabei kam es bei der Schlagerqueen allerdings zu einem kleinen Outfit-Patzer. Bei ihren Fans sammelt Helene Fischer dadurch weitere Sympathie-Punkte.

Konstanz - Seit ihrer Album-Veröffentlichung und der Geburt ihres Kindes zeigt sich Helene Fischer nur noch sehr selten in der Öffentlichkeit. Nach einem Privatkonzert am vergangenen Montag ist nun aber ein Schnappschuss im Netz aufgetaucht - und natürlich dauert es da nicht lange, bis jeder Pixel des Fotos von ihren Fans analysiert wird. Einem besonders aufmerksamen Fan ist dabei aufgefallen, dass der BH der Schlagersängerin durch ihren weißen Jumpsuit schimmert.

Überglücklich im weißen Jumpsuit: Helene Fischer gibt erneut Privatkonzert

Am Montag (18. Juli) gab Helene Fischer (Das hat die Schlagersängerin schon alles veröffentlicht) ein Privatkonzert in Konstanz. Moderator Stefan Gödde postete das bis dato einzige Foto des Abends. Im eleganten weißen Einteiler strahlt die Schlagersängerin auf dem Bild bis über beide Ohren. Doch wenn man genau hinschaut, blitzt da etwas durch den dünnen weißen Stoff.

Helene Fischer (die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) trägt tatsächlich einen schwarzen Sport-BH von „oceans apart“ unter ihrem eleganten Jumpsuit, man sieht sogar das. Firmenlogo. Eigentlich ein großer Fashion-Fauxpas. Doch irgendwie macht diese Modesünde die Schlagersängerin noch sympathischer.

Alptraum für Schlagerstar Helene Fischer: Neue Nachbarn bauen ihre Villa zu Fotostrecke ansehen

„Sehr nicer BH“: Fans feiern Outfit-Panne von Helene Fischer

Ihre Fans sind der gleichen Meinung und feiern Helene Fischer im Netz ab. „Sie sieht einfach soo schön aus! Sehr nicer oceans apart BH“, schreibt ein Fan. Ein anderer Instagram-Nutzer meint: „Aiaiai, was seh ich da, die gute macht so nebenbei Werbung für oceansapart.de, liebs“. Ein dritter Fan witzelt: „Ich warte dann mal auf den Helene50 Rabattcode, den Team Helene dann bald in die Story klatscht“.

Fans feiern Outfit-Panne von Helene Fischer, wie diese Instagram-Kommentare zeigen (Fotomontage) © Instagram/he.leneloveee

Dass sich Helene Fischer seit der Geburt ihrer Tochter weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, nimmt ihr also niemand übel. Ihren ersten großen Fernsehauftritt 2022 hat Helene Fischer übrigens bei - wie könnte es anders sein - Florian Silbereisen. Wer sich das TV-Comeback des Jahres nicht entgehen lassen will, der Ticketverkauf startet am 1. Juli. Verwendete Quellen: Instagram/stefan.goedde & Instagram/he.leneloveee