Von „schön“ bis „nicht so berauschend“: Fans diskutieren Jenny Frankhausers Babynamen

Ankündigung des Babynamens! Jenny Frankhauser enthüllte den Namen ihres Nachwuchses. Die Follower des Stars diskutierten über die Namenswahl.

Mallorca – Das sind die Reaktionen auf ihren Babynamen! Jenny Frankhauser (29) erwartet mit ihrem Partner Steffen König aktuell ihr erstes Baby. Den Babynamen ihres Nachwuchses enthüllte die Schwester von Daniela Katzenberger (35) vor kurzem über Instagram – der kleine Junge wird Damian Andreas König heißen!



In ihrem Posting verriet die Schönheit, dass der von ihr gewählte Name eine ganz besondere Bedeutung für sie als werdende Eltern haben würde. Für den Babynamen hätten sie sich entschieden, weil der verstorbene Vater der Prominenten Andreas hieß und Damian im Griechischen „Der Mächtige“ bedeuten würde. Bei ihren Followern löste die Ankündigung der Namenswahl vor allem gemischte Reaktionen aus, wobei sich einige wunderten, warum die zukünftige Mutter den Namen schon vor der Geburt ihres kleinen Jungen ankündigte. Daraufhin betonte sie, dass sie auf ihrer Social-Media-Plattform offen über ihr Baby reden möchte. „Weil ich ihn nennen möchte und nicht immer nur mit Kosenamen und weil ich personalisierte Sachen zeigen möchte“, erklärte die Mama in spe.

Jenny Frankhausers Follower reagieren auf Babynamen

Der von der Beauty gewählte Babyname löste bei ihren Fans gemischte Reaktionen aus. So fanden einige User den Namen schön, wobei andere jedoch nicht besonders begeistert von der Wahl zu sein schienen. So schrieb einer der Follower der Prominenten auf der offiziellen Facebook-Seite von „Promiflash“: „Ich finde die Namen an sich nicht so berauschend, aber ich finde es gut, dass die Namen für die werdenden Eltern eine Bedeutung haben.“ Während ein anderer verkündete: „Der Name ist schön.“ Auch wenn die Namenswahl nicht allen zu gefallen scheint, ist es doch die Hauptsache, dass der Babyname den werdenden Eltern gefällt!