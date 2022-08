Von „Sexy Lady“ bis „hot“: „Goodbye Deutschland“-Fans feiern Poolbild von Caro Robens

Caro Robens genießt es, einen Pool zu haben. © Instagram/Caro Robens

„Goodbye Deutschland“ Auswanderin Caro Robens postet ein Bikini-Bild. Die Fans sind begeistert.

Kult-TV-Auswanderin Caro Robens (43) hat ein neues Foto auf Instagram gepostet. Die 43-Jährige lässt ihre Fans gerne an ihrem Privatleben teilhaben. Nun hat sie ein Foto am Pool gepostet und zeigt ihren Followern, dass sie eine sehr entspannte Zeit hat. Auf dem Bild ist sie auf einem Luftkissen auf einem Pool zu sehen – Und das direkt am Meer, mit einem blauen Himmel und Sonnenschein.

Die Auswanderin trägt einen weißen Bikini und lächelt entspannt in die Kamera. Unter das Foto schreibt sie: „Andreas und Wolle versuchen in der Zeit, bei 50° C im Poolhaus den Poolmotor wieder in Gang zu bekommen. Ist das nun fies, dass ich in dieser Zeit das Wasser und mein neues Kissen genieße? Ein bisschen schon, oder? Aber er hat ja auch etwas davon, wenn ich schön braun und entspannt bin.“

Die Fans lieben den Look der 43-Jährigen

Das sehen die Fans der 43-Jährigen auch so, denn sie feiern das Bild. Unter anderem kommentiert jemand: „Liebe Caro, richtig so, genieße das Leben. Heute und jetzt“ und ein anderer Fan schreibt: „Hot hot hot liebe Caro“. Und auch einige der anderen Fans finden ihr Outfit super, so kommentieren Fans: „Sexy Lady“ oder auch „Schönheit“.