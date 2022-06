Von Silbereisen-Produzent geschrieben: Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis veröffentlichen Schlager-Duett

„Wir haben uns sowas von verdient“ wurde vom Florian Silbereisen-Produzenten Christian Geller produziert. Darin besingen Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis ihre Liebe. (Fotomontage) © IMAGO/Eventpress & IMAGO/Christian Schroedter

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis veröffentlichten nun ein Duett. Dieses wurde vom Florian Silbereisen-Produzenten Christian Geller produziert.

Es gibt einen neuen Titelsong für die neue Staffel „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“. Dieser ist gleichzeitig auch die erste Single aus dem neuen Album „Lucas Cordalis“. Dabei handelt es sich um ein Duett des Paares Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis. Produziert wurde die neue Single „Wir haben uns sowas von verdient“ von dem bekannten Florian Silbereisen-Produzenten Christian Geller. Die Single erschien am 17. Juni.

Produzent Christian Geller kündigte den Release auf Instagram an und postete dafür das Cover der neuen Single. Darauf sind die beiden Sänger glücklich vor Palmen zu sehen. Geller schrieb dazu: „Happy release day! Heute erscheint die von mir komponierte und produzierte Single ‚Wir haben uns sowas von verdient‘ von Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger. Der Song ist eine Single zu Lucas‘ kommendem Album und gleichzeitig Titelsong der neuen Serie der beiden auf RTLzwei! Bin total stolz drauf - hört mal rein!“

Die beiden sind immer noch sehr verliebt

In dem Lied feiern und zelebrieren die Sänger ihre Liebe. Lucas Cordalis kommentierte den Post des Produzenten voller Dankbarkeit: „Lieber Christian, vielen Dank für diesen unglaublichen Song. Du hast Daniela und mich als Menschen genau erkannt und es in deiner einzigartigen Weise musikalisch umgesetzt.“ Das zeigt sich auch im Liedtext, so singt er über seine Partnerin: „Unterm Strich gibt‘s nichts, was ich mehr mag“.