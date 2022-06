Von „toll“ bis „fantastisch“: Fans begeistert von Harald Glööcklers Sommeroutfit

Barock, sommerlich, leicht

+ © Screenshots/Instagram/Harald Glööckler Harald Glööckler mag es ausgefallen © Screenshots/Instagram/Harald Glööckler

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Claire Weiss schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Harald Glööckler reist nach Wien und will sich dementsprechend kleiden. Auf Instagram fragt der Designer seine Fans, wie ihnen sein Look gefällt. Und die sind begeistert.

Von Usedom treibt es Harald Glööckler in die Hauptstadt Österreichs. Für diesen Anlass will er sich barock, aber gleichzeitig sommerlich-frisch anziehen. Seine Fans fragt er, ob ihm das gelungen ist.

Barocker Zweiteilerüberzeugt Fans von Harald Glööckler

Auf Instagram zeigt sich der ehemalige Dschungelcamper im gelben Zweiteiler. Der Anzug ist bunt gemustert, barocke Schnörkel überziehen den knalligen Stoff. Dazu trägt der 57-Jährige mehrere Perlenketten und eine pompöse Sonnenbrille.

+ Fans überschütten Harald Glööckler mit Komplimenten © Instagram/Harald Glööckler

Seine Fans sind hin und weg. Ein Follower auf Instagram schreibt: „Sieht toll aus! Auch die Schuhe sind der Knaller“. An den Füßen trägt Harald Glööckler Treter in einem passend kräftigen gelb. Ein weiterer Fan kommentiert: „Egal was Sie tragen, sie sehen immer fantastisch aus!“

Harald Glööckler begeistert seine Fans immer wieder mit seiner Mode

Und auch ein weiteres Outfit, das der Designer in Wien trägt, überzeugt auf voller Linie: Im Netz zeigt sich Harald Glööckler in einem schwarz-weißen Anzug. Der Stil erinnert sehr an Chanel. Ein klassisch-eleganter Look.

Vor kurzem machte Harald Glööckler Diät und schaffte es, einige Kilos abzuspecken. Seine Methode ist allerdings eher zweifelhaft: „Ich esse den ganzen Tag nicht“. Verwendete Quellen: Instagram/Harald Glööckler