Von „tolle Figur“ bis „schönes Foto“: Fans diskutieren knappes Sommerkleid von Caro Robens

Caro Robens begeistert im Netz in ihrem weißen Sommerkleid © Instagram: caroline_andreas_robens

Sie verzaubert in knappem Outfit: Caro Robens teilte einen Schnappschuss, auf dem sie ein sommerliches Kleid anhat. Die Follower des „Goodbye Deutschland“-Stars sind von dem Foto begeistert.

Alcudia, Mallorca – Caro Robens (43) verzaubert ihre Follower in einem knappen Sommerkleid in Weiß! Die Bodybuilderin und ihr Ehemann Andreas Robens, die auf der Baleareninsel Mallorca unter anderem ein Fitnessstudio und ein Restaurant betreiben, unternahmen am vergangenen Sonntag (24. April) einen schönen Ausflug nach Alcudia und ließen dort ihre Seele baumeln.



Auf einem von ihr geteilten Instagram-Foto lächelt die blonde Schönheit zufrieden in die Kamera und posiert in einem knappen Kleid in Weiß, das ihre Topfigur und ihre langen Beine betont. Ihr tolles Outfit komplettierte sie mit stylischen Absatzschuhen mit rot-weißen Streifen und einer verspielten Schleife. Die Auswanderin verkündete: „Heute haben wir uns endlich mal die Zeit nur für uns genommen und haben einen Ausflug nach Alcudia gemacht. Einfach nur schön!“ Dem sommerlichen Posting fügte die TV-Persönlichkeit zudem die passenden Hashtags #ausflug, #mallorca, #relax und #sonntag hinzu. Das glückliche Paar scheint ihren schönen Ausflug in die Altstadt Alcudias und die gemeinsam verbrachte Zeit sichtlich genossen zu haben!

Caro Robens begeistert in knappem Sommerkleid

Die Fans der ehemaligen „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“-Teilnehmerin schwärmten in den Kommentaren zu dem Posting von dem sommerlichen Outfit des Stars. So schrieb ein Follower ganz begeistert: „Sie hat doch eine tolle Figur.“ Und ein weiterer User verkündete voller Bewunderung: „Ein sehr schönes Foto von dir.“ Die Anhänger der Prominenten scheinen hin und weg von dem trendigen Outfit zu sein, das der Star beim Schlendern durch die Straßen der Altstadt Alcudias trug.