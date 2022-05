Von „tolles Foto“ bis „so farbenfroh“: Schlagerfans diskutieren bunten Frühlingslook von Beatrice Egli

Beatrice Egli verbreitet mit neuem Post Frühlingsstimmung © instagram.com/beatrice_egli_offiziell

Schlagerstar Beatrice Egli heizt ihren Fans mit einem neuen Instagram-Post mächtig ein. Mit einem bunten Outfit bringt sie ihre Instagram-Follower in Frühlingsstimmung.

Pfäffikon, Schweiz – Der Frühling ist da! Endlich steigen die Temperaturen und die Sonne scheint länger als nur ein paar Stunden am Tag. Für viele Menschen bedeutet das: Raus an die frische Luft! Und zu einem echten Frühjahresspaziergang gehört natürlich auch das entsprechende Outfit. Schlagerstar Beatrice Egli (33) hat sich das nicht zweimal sagen lassen, wie sie jetzt mit einem neuen Instagram-Posting beweist.

Auf dem Foto präsentiert sich die gebürtige Schweizerin in einem farbenfrohen Look, der die aus dem Boden sprießenden Blüten sogar fast in den Schatten stellt. Während Lederhose und Rollkragenshirt in schlichtem Schwarz gehalten sind, setzt Beatrice bei Hut und Blazer auf knallige Töne: Die Jacke in türkis und die Kopfbedeckung in altrosa verleihen ihrem Outfit einen frischen Schliff, der ganz klar schreit: Der Winter ist vorbei! Abgerundet wird die Ausstattung durch eine große Sonnenbrille mit braunen Gläsern.

Ihre Fans sind — wie immer — begeistert von Beatrice Eglis Fashion-Expertise

Ihren Beitrag kommentierte Beatrice Egli mit dem Wort „Frühling“ und ein paar Blumen-Emojis. In der Kommentarspalte machen Fans der „Mein Herz“-Interpretin keinen Hehl daraus, dass sie den Look ihres Idols todschick finden. „Tolles Foto, liebe Beatrice“, steht da beispielsweise zu lesen. Eine Nutzerin kommentiert: „So ein tolles Foto, so farbenfroh, so frühlingshaft!“

Viele Follower der „Beatrice Egli Show“-Moderatorin machen außerdem deutlich, dass sie nach dem langen, kalten Winter mehr als froh darüber sind, endlich wieder ein paar warme Sonnenstrahlen auf der Haut zu spüren. Das bunte Outfit der Schlagermusikerin scheint dabei die richtige Einstimmung auf den Jahreszeitenwechsel zu sein. „Frühling ist für mich, wenn Beatrice strahlt“, schreibt ein Superfan unter den Post. Mit ihrem sonnigen Look hat die ehemalige „DSDS“-Gewinnerin also voll ins Schwarze getroffen!