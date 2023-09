Von unbekannter Musikerin geschlagen: Helene Fischer und Andrea Berg verlieren ihre Chart-Rekorde

Von: Lukas Einkammerer

Helene Fischer und Andrea Berg sind die Königinnen des Schlagers und seit Jahren in den Charts fest vertreten. Nun macht ihnen jedoch eine andere Künstlerin Konkurrenz.

Ammersee/Kleinaspach – Wer in der Schlagerbranche durchstarten will, kommt an zwei Namen so gut wie gar nicht vorbei: Helene Fischer (39) und Andrea Berg (57). Seit Jahren gelten die beiden als unangefochtene Königinnen des Genres und platzieren sich mit ihren Alben monatelang in den Hitparaden. Ihre hart erarbeiteten Chartrekorde müssen beide nun aber abtreten – und das an eine Künstlerin, die vielen Schlagerfans eher kein Begriff sein dürfte …

Schlagerköniginnen ohne Konkurrenz? Helene Fischer und Andrea Berg stellen Chartrekorde auf

Seit ihrem ersten Album „Von hier bis unendlich“ aus dem Jahr 2006 ist Helene Fischer, die derzeit auf großer „Rausch“-Tour ist, aus der Musikwelt nicht mehr wegzudenken – und hat dabei schon etliche Rekorde aufgestellt. So hielten sich ihr Erfolgsalbum „Farbenspiel“ und ihre Best-of-Platte stolze 247 und 371 Wochen in den deutschen Albumcharts und auch ihr neuestes Werk „Rausch“ ist knapp zwei Jahre nach Veröffentlichung noch immer nicht aus den Ranglisten gefallen.

Auch die Errungenschaften von Andrea Berg, die mit „Du bist frei“ ganze 14 Jahre vor Helene Fischer ihr erstes Werk veröffentlichte, können sich mehr als sehen lassen. Ihr 13. Longplayer „Abenteuer“ von 2011 holte gleich fünfmal Platin und war 140 Wochen lang in den Hitlisten vertreten und ihre Compilation „Best Of“ fand 350 Wochen lang stetig Interessenten. Newcomer, die vom großen Schlagererfolg träumen, haben also einiges vor sich, wenn sie an diese Bilanzen anknüpfen wollen.

Die 10 meistverkauften Alben in Deutschland Herbert Grönemeyer – „Mensch“: 3,15 Millionen Verkäufe Helene Fischer – „Farbenspiel“: 2,6 Millionen Verkäufe Andrea Berg – „Best of“: 2,4 Millionen Verkäufe Helene Fischer – „Best of“: 2 Millionen Verkäufe Unheilig – „Große Freiheit“: 2 Millionen Verkäufe The Beatles – „1“: 1,65 Millionen Verkäufe Adele – „21“: 1,6 Millionen Verkäufe Robbie Williams – „Swing When You‘re Winning“: 1,5 Millionen Verkäufe Peter Fox – „Stadtaffe“: 1,5 Millionen Verkäufe Santiano – „Bis ans Ende der Welt“: 1,3 Millionen Verkäufe (Quelle: swyrl.tv)

460 Wochen in den Charts: Kindermusikerin Simone Sommerland überholt Helene Fischer und Andrea Berg

In den illustren Kreisen der großen Schlagerstars wird Helene Fischer und Andrea Berg so schnell wohl niemand ihre Sensationserfolge streitig machen, dennoch wurden sie nun von einer anderen Künstlerin überholt. Denn wie eine Statistik der offiziellen Deutschen Charts zeigt, steht die Kindermusikerin Simone Stiers (47) mit ihrem Projekt „Simone Sommerland, Karsten Glück & Die Kita-Frösche“ und dem Album „Die 30 besten Spiel- und Bewegungslieder“ seit sage und schreibe 460 Wochen in den Charts.

Ganz schön ärgerlich: Helene Fischer und Andrea Berg müssen ihre Chart-Rekorde an eine andere Musikerin abtreten. © IMAGO/Christian Schroedter; IMAGO/Bildagentur Monn (Fotomontage)

Dass eine Künstlerin, deren Hörerschaft vor allem aus Eltern und Kindern bestehen und sich von der breiten Masse der Schlagerfans deutlich abgrenzen dürfte, ein solches Ergebnis aufstellt, ist durchaus beeindruckend. Es bleibt abzuwarten, ob sich Helene Fischers „Rausch“-Album oder Andrea Bergs diesen Winter erscheinendes Weihnachtsprojekt den Rekord wieder zurückholen können.

Auf ihrer „Rausch“-Tour holte sich Helene Fischer kürzlich einen Fan auf die Bühne – hatte mit dem Namen des jungen Mannes aber sichtliche Schwierigkeiten. Verwendete Quellen: offiziellecharts.de; swyrl.tv