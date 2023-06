Von wegen Non-Profit: Gerücht um einen Dior-Deal mit Meghan Markle gibt Rätsel auf

Von: Annemarie Göbbel

Werden sich Meghan Markle und Prinz Harry untreu? Hoch ambitioniert waren die Ex-Royals in die Unabhängigkeit gestartet, doch kommerzielles Geld lässt sich leichter verdienen.

Montecito – Meghan Markles (41) Deal mit dem Audio-Riesen Spotify platzte, ihr Podcast Archetypes wurde im „gegenseitigen Einvernehmen“ nicht für eine zweite Staffel verlängert. So unschön der Rausschmiss ohnehin ist, er reißt auch eine Lücke ins Budget des Herzogspaares von Sussex. Laut Dailymail verlieren Meghan und Prinz Harry (38) angeblich 10 Millionen Dollar (9,2 Mio. Euro). Meghans langes Gesicht am Tag danach bei einem Telefonat nach Verkündung der Meldung sprach jedenfalls Bände, wie man bei Instagram sehen konnte (siehe unten).

Offenbar steht der Lückenfüller schon in den Startlöchern. Experten spekulieren, dass sowohl Meghan als auch Harry Teil eines Mega-Deals mit dem französischen Modehaus Dior sein könnten, nachdem Prinz Harry im Anzug des berühmten Modelabels zur Krönung seines Vaters König Charles III. (74) in London erschienen war und alle Fotografen darauf angesetzt waren, ein Bild des Herzogs zu erhaschen. Wie sich zeigt, war das bei Weitem nicht die einzige Gelegenheit.

PR-Guru Mark Borkowski fand gegenüber Dailymail den griffigen Vergleich, es sei einfacher, ein Wäscheständer zu sein als ein Themenkrieger. Er sagte aber auch, es sei nicht klar, ob ein Vertrag mit Dior bereits abgeschlossen sei - oder ob die Sussexes sich um einen solchen bemühen würden. Harry trage jedoch Dior bei allen medienwirksamen Gelegenheiten. Er attestiert sowohl ihm als auch Meghan sowieso große Macht in der Modewelt. Sie seien von Modehäusern begehrt.

Prinz Harry in Dior

Die Entscheidung des Herzogs von Sussex, bei der Krönung seines Vaters einen Anzug von Christian Dior zu tragen, wird von einigen als „Werbung“ für seine Frau angesehen – oder als Versuch, selbst Arbeit zu finden. Bei seinen jüngsten Auftritten vor dem High Court in London trug er ein 1.000 Dollar (916 Euro) teures „Bee“-Hemd von Dior und auch bei seinem Termin bei der UNO im vergangenen Jahr trug er die französische Marke.

Meghan Markle in Dior

Meghan trug Dior, als sie im Juni letzten Jahres am nationalen Dankgottesdienst in der St. Paul‘s Cathedral in London anlässlich des Platin-Jubiläums von Queen Elizabeth II. (96, † 2022) teilnahm.

Ganz in Weiß gekleidet, war sie in einem Kostüm, Rock und Hemd aus der Dior Haute Couture Frühjahr-Sommer-Kollektion 2022 von Maria Grazia Chiuri, einem weißen Hut von Dior by Stephen Jones, Dior Handschuhe und Dior D-Moi Schuhen aufgetreten.

Zur Beerdigung der Queen, zur Taufe von Archie und zu anderen großen Veranstaltungen und königlichen Reisen vor dem Megxit erschien sie ebenfalls in Dior.