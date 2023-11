Von wegen Scheidung: Meghan und Harry beweisen das Gegenteil

Von: Annemarie Göbbel

Die Ehe von Meghan und Harry scheint trotz düsterer Prognosen stark zu sein. Doch nicht alle sind von ihrem Glück überzeugt.

London – Vergleichsweise spät dran mit seiner ungefragten Ehekritik an Meghan Markle (42) Prinz Harry (39) ist Graydon Carter (74), ein renommierter ehemaliger Vanity Fair-Redakteur. In der Sunday Times äußerte er sich nach einer Aussage der Herzogin von Sussex im letzten Monat, die bei einem öffentlichen Auftritt laut von Ehemann Prinz Harry und ihrem glücklichen Leben geschwärmt hatte.

„Prinz Harrys Nutzen für Meghan Markle nimmt täglich ab“, behauptet Graydon Carter

Offenbar ist Carter das beschworene Liebesglück ein Dorn im Auge. In einem Interview mit der Sonntagsausgabe des britischen Traditionsblattes The Times behauptet Carter, dass die Ehe von Meghan Markle und Prinz Harry „eher Jahre als Jahrzehnte“ halten wird. Explizit über die Ehefrau Harrys polterte er: „Ich glaube, sie hat den armen Harry hintergangen und bekommen, was sie wollte: Bekanntheit, Geld und einen Titel.“ Sein Nutzen für sie nähme zudem täglich ab, fügte er hinzu.

Über die Wahl der Ehefrau des Zweitgeborene König Charles III. (75), war insbesondere die britische Presse nicht besonders glücklich. Prinz Harry galt vor der Begegnung mit der ehemaligen Schauspielerin als zuverlässiger Story-Garant. Doch als die Sussexes dem Königshaus den Rücken kehrten, hagelte es seitens des Ex-Royals nur noch Kritik am britischen Königshaus und übrigens auch explizit an der britischen Presse.

Meghan Markle zeigt sich im sechsten Ehejahr mit Prinz Harry glücklich und verliebt wie eh und je

Allen Unkenrufen zum Trotz scheinen die Ex-Royals so glücklich und einander ergeben zu sein wie eh und je. Während einer Rede bei ihrer Wohltätigkeitsorganisation Archewell in New York City sprach die 42-Jährige auch über ihr Privatleben: „Mutter zu sein ist das Wichtigste in meinem ganzen Leben“. Dann deutete sie auf Harry, der im Publikum saß, und fügte hinzu: „Außerhalb meiner Ehe mit diesem Mann hier.“ Graydon Carter glaubt der zweifachen Mutter scheinbar keines ihrer Worte.

Wo Prinz Harry und Meghan Markle auch immer auftauchen: Meist bieten sie ein Bild großer Vertrautheit und inniger Zuneigung. © Stephen Lock/Imago

Carter glaubt zudem nicht, dass Meghan an ihre Schauspielkarriere anknüpfen möchte. Dennoch hat er beobachtet, dass sie die meiste Zeit der Zeit in Luxusviertel in der Nähe von Santa Barbara gelegen „relativ unbeachtet geblieben“ ist, wie er es ausdrückt. Offensichtlich genoss die Herzogin eine schöne Zeit in ihrer 13-Millionen-Dollar-Villa in Montecito mit Prinz Harry sowie ihrem vierjährigen Sohn Archie und ihrer zweijährigen Tochter Lilibet. Auch eine US-Kultserie verspottete schon über den Lifestyle der Sussexes. Wer am Ende recht behalten wird, kann nur die Zeit zeigen. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, thetimes.co.uk