Von „wild“ bis „bellissima“: Fans lieben Club-Outfit von Davina Geiss

Von: Sofia Popovidi

Davina Geiss präsentiert sich auf Instagram in einem heißen Party-Outfit © Instagram/Davina Geiss

Auf Instagram zeigt Davina Geiss tiefe Einblicke. Zuletzt in einem angesagten Club in Monaco. Ihre Fans sind begeistert von ihrem Outfit und überhäufen sie mit Komplimenten.

Davina Geiss punktet nicht nur im TV mit ihren Outfits, auch auf Instagram präsentiert sich die schöne 19-Jährige mit coolen Looks. Mit knapper Ledershorts und einem schwarzen Top mit tiefem Ausschnitt posiert Davina zuletzt in einem Club. Ein Hingucker ist der große braune Gürtel, der das Outfit komplett macht.

Fans von Davina Geiss lieben ihr kurzes Club-Outfit

„Tolle junge Frau“, kommentiert ein Nutzer unter ihrem Post. Davina wird überhäuft mit Komplimenten: „Du siehst Hammer aus“ schreibt ein anderer. Es regnet Flammen- und Herz-Emojis.

Davina Geiss ist nicht nur Reality-TV-Star, sie ist auch Influencerin und nimmt ihre 384.000 Follower überall mit. Von Selfies in New York oder am Meer, in knappen Bikinis am Pool oder auf Familienfeiern – die Tochter von Carmen und Robert Geiss liebt es, ihren Lifestyle zu präsentieren. Und der kommt gut an: Davina bekommt tagtäglich zahlreiche Likes und Kommentare.

Der Leder-Look von Davina Geiss: Was soll die große Gürtelschnalle?

Einige Fans fragen nach dem Gürtel, andere sind irritiert von der Größe der Schnalle. „Voll die kleine Gürtelschnalle“ schreibt ein Follower ironisch und mit zwei lachenden Emojis. „Da hast du aber echt einen kleinen Gürtel ausgepackt“ schreibt ein anderer. Die Follower sind wohl ziemlich amüsiert von dem Accessoire.

Auch Davinas Mama macht eine gute Figur auf Instagram. So zeigt Carmen Geiss ihren Followern, wie man mit einem täglichen Hulahoop-Training abnehmen kann. Verwendete Quellen: Instagram/the_real_davina_geiss