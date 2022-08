Von „Wow“ bis „Baywatch“: Fans diskutieren neue Badefotos von Sophia Thiel

Sophia Thiel begeistert ihre Instagram-Follower im roten Badeanzug © Instagram/sophia.thiel

Sophia Thiel lädt Bilder von Sommerurlaub hoch. Die Fans sind begeistert von den Bildern im Badeanzug.

Fitness-Influencerin Sophia Thiel (27) hat neue Fotos auf Instagram gepostet und die Fans sind begeistert. Die 27-Jährige hat wohl einen kleinen Badeausflug ans Meer gemacht und ist gerade mit der gesamten Familie beim Urlaub im sonnigen Spanien. Auf Instagram lässt sie ihre Fans gerne an ihrem Sommerurlaub und dem Alltag teilhaben. Nun postete Sophia Thiel drei Fotos im roten Badeanzug.

Die Influencerin steht auf dem ersten Bild mit sexy Blick hüfthoch im Meer und post selbstbewusst mit ihren Händen an den Hüften. Auch auf dem zweiten Bild zeigt sie eine ähnliche Pose, doch auf dem letzten Foto ist die 27-Jährige von hinten zu sehen und ihre Haare wehen im Wind. Unter das Foto schreibt sie: „Wolkiger Tag am Strand“.

Die 27-Jährige erinnert durch den Badeanzug an Pamela Anderson in Baywatch

Die Fans der Influencerin sind begeistert von den Bildern. So schreibt jemand unter die Fotos: „Wow! So schön!“ und ein anderer Fan kommentiert: „Hach wunderschöne Fotos“. Und auch ein weiteres Detail fällt einigen Fans sofort auf: Der Badeanzug erinnert stark an den roten Badeanzug von Pamela Anderson in Baywatch. So schreibt ein Follower: „Baywatch vibes“ und weitere Fans stimmen zu.