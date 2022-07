Von „wow“ bis „ein Traum“: Let‘s-Dance-Star Ekaterina Leonova verzaubert Fans mit Fotos am Meer

Ekaterina Leonova genießt ihren Urlaub in vollen Zügen © Instagram: ekatleonova

Da kann einem glatt der Atem stocken: Profitänzerin Ekaterina Leonova begeistert ihre Instagram-Fans mit Bikinifotos auf hoher See.

Ekaterina Leonova (35) verdreht ihren Followern auf Instagram ordentlich den Kopf! Es ist kein Geheimnis, dass die „Let’s Dance“-Schönheit ein echter Männertraum ist. Umso begeisterter reagierten die Fans, als die Profitänzerin nun zwei freizügige Fotos aus ihrem Türkei-Urlaub auf ihrem Account teilte. Darauf posiert sie im knappen roten Bikini auf einem Boot und strahlt in die Kamera, während sie die Arme in die Luft streckt. Die Aufnahmen setzen Ekaterinas lange Tänzerbeine perfekt in Szene. Der Hintergrund zeigt eine traumhafte Seekulisse, auch Berge sind am Horizont zu erkennen.

Alles in allem also ein perfekter Urlaubsschnappschuss, der ordentlich Lust auf Sonne und Meer macht. Die Fotos kommentierte die gebürtige Russin mit poetischen Worten: „Welche unglaubliche Kraft hat die Natur. Sonne, Wasser, Wind… Ich atme tief, ich vergesse alles… Ich fühle mich wieder wie ein kleines Kind… Ich denke nicht an die Vergangenheit oder an die Zukunft, ich bin hier und fühle mich einfach glücklich. Ja, ich bin ein Naturkind.“ An ihre Follower gerichtet fügte die brünette Schönheit hinzu: „Wirkt die Natur auf euch auch so befreiend?“



Ekaterina Leonova: Fans sind völlig hin und weg

Die meisten Follower reagierten jedoch nicht etwa auf ihre Frage, sondern schwärmten vielmehr über Ekaterinas unwiderstehliche Fotos. In den Kommentaren fanden sich zahlreiche begeisterte Aussagen wie „Wow, wow, wow“, „Du siehst traumhaft schön aus“, „Eine Sternschnuppe auf hoher See“ und „Du bist ein Traum und das sind wirklich imposante Bilder“. Ein User bezeichnete Ekaterina angesichts ihrer bewundernswerten Figur als „Topmodel“, während ein anderer mit Verweis auf ihre Frage augenzwinkernd schrieb: „Die unglaubliche Kraft der Natur schuf diesen unglaublichen Körper.“

Ekaterinas Urlaubsfotos gefallen sicher auch Schlagerstar Andreas Gabalier (37). Dieser zeigte sich in vergangenen Interviews schwer angetan von der schönen Tänzerin. „Ekatarina ist mir sehr sympathisch“, schwärmte er. Besonders gefalle ihm die „große Lebensfreude“ der sportlichen Beauty. „Sollte ich jemals bei ‚Let‘s Dance‘ mitmachen, dann würde ich nur mit ihr tanzen“, kündigte Gabalier an.