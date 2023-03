Von „Wow“ bis „Wahnsinn“: Fans diskutieren über blaues Lederkleid von Lilly Becker

Teilen

Lilly Becker erschien zu dem Geburtstag von Alessandra Meyer-Wölden in einem ganz besonderen Look. Die Fans können von dem Outfit nicht genug bekommen.

Am 14. März wurde Alessandra Meyer-Wölden 40 Jahre alt. Diesen großen Tag feierte die Ex-Frau von Oliver Pocher jedoch bereits am Wochenende in Paris. Unter den Partygästen waren nicht nur Familie und Freunde der Influencerin, sondern auch prominente Gesichter wie Oliver und Amira Pocher. Auch Lilly Becker war mit ihrem neuen Freund Thorsten Weck auf dem Geburtstag von Alessandra Meyer-Wölden eingeladen. In ihrer Instagram-Story gab sie ihren Fans Einblicke in den Partymarathon und teilte sogar ein süßes Pärchenfoto mit Thorsten.

Zum Geburtstag von Alessandra Meyer-Wölden teilte Lilly einen Schnappschuss auf Instagram – und begeisterte die Fans mit ihrem ganz besonderen Look. Auf dem Foto trägt das niederländische Model ein Lederoutfit in Royalblau. Zu der Leder-Corsage und dem asymmetrischen Rock kombinierte Becker einen farblich passenden Handschuh und eine glitzernde Strumpfhose. Auch Alessandra entschied sich für einen farbigen Look und trug ein rotes Outfit.

„Wunderschön“: Lilly Becker begeistert im blauen Leder-Look

Zu dem Foto schrieb Lilly Becker: „An die schönste Seele von innen und außen: Willkommen in den Vierzigerjahren, Mama. Dies ist nur der Anfang deiner besten Jahre.“ Unter dem Post häuften sich derweil die Komplimente zu Lillys Leder-Outfit. „Umwerfend“, schrieb ein User. „Wow“, staunte ein anderer. „Wunderschön“, stimmten weitere Fans zu.

Katja Krasavice auf Bildern vor Schönheits-OPs nicht wiederzuerkennen Fotostrecke ansehen

Mit Lilly Becker und Amira Pocher feierte Alessandra Meyer-Wölden ihren Geburtstag gleich mit zwei Frauen, die nach ihr mit zwei ihrer Ex-Partner zusammen waren. Nach ihrer Verlobung mit Boris kehrte der Ex-Tennisprofi zu Lilly zurück, während Sandy den Comedian Pocher heiratete. Olli lernte nach dem Ehe-Aus Amira über Tinder kennen. Die drei Frauen scheinen sich allerdings bestens zu verstehen.