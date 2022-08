Von „wow“ bis „wirkt unnatürlich“: Fans diskutieren neue Frisur von Marie Reim

Marie Reim hat ihre Social-Media-Follower mit einem neuen Haarschnitt überrascht. Während einige ihre lange Mähne super finden, sind andere eher enttäuscht. (Fotomontage) © Instagram/Marie Reim

Köln – Marie Reim (22) ist für viele Social-Media-User ein absolutes Vorbild in Sachen Mode und Styling. Die Tochter der Schlagerstars Matthias Reim (64) und Michelle (50) macht nämlich nicht nur als Nachwuchssängerin Karriere, sondern ist mindestens ebenso für ihren Outfit-Inspirationen auf Instagram bekannt. Ihr neuester Schnappschuss sorgt allerdings für einige Diskussionen. In einem aktuellen Beitrag präsentierte Marie sich nämlich erstmals mit einer langen, blonden Mähne, die nicht bei allen Fans gut ankommt. Ob die junge Musikerin damit gerechnet hätte, dass ihre Frisur so polarisiert?

„Hi neue Frisur“, schrieb Marie Reim unter das Bild, das sie vor verschwommenem Hintergrund in einem schlichten weißen Tanktop zeigt. Lange helle Strähnen — sehr wahrscheinlich aus Extensions bestehend — fallen ihr über Schultern und Rücken. Ein eher ungewöhnlicher Look für die „Ich bin so verliebt“-Interpretin, die ihre Haare eigentlich in einem kürzeren Bob trägt. Doch es ist nicht die erste Frisur-Transformation für Marie Reim: Lange Zeit hatte sie knallrote Haare, die ihr auch damals schon über die Schultern fielen.

Nicht alle Follower zeigen sich von Marie Reims neuer Langhaarfrisur begeistert

In der Kommentarspalte des Beitrags überhäufen zahlreiche Instagram-User Marie Reim mit Komplimenten für ihre langen blonden Haare. „Wow“, „steht dir richtig gut“ und „wunderschön“ sind nur einige der Dinge, die ihre Fans über die neue Frisur der Sängerin zu sagen haben. Doch wie für die sozialen Netzwerke üblich, finden sich auch einige kritische Stimmen unter den Kommentatoren. Und die scheinen einheitlich der Meinung zu sein: Kurze Haare stehen Marie Reim besser.

„Kurz hat mir besser gefallen, sorry“, schreibt beispielsweise eine Nutzerin unter das Foto. „Wirkt unnatürlich“, befindet ein weiterer User über die Haarverlängerung. Doch als echte Style-Ikone wird sich Marie Reim von diesen Kommentaren wohl kaum beeindrucken lassen. Immerhin überrascht die Schlagerprinzessin ihre Follower regelmäßig mit neuen modischen Entscheidungen und weiß deshalb: Man kann es nicht immer allen recht machen.