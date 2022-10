Von „wunderschön“ bis „wow“: Wollny-Fans staunen über neuen Look von Estefania Wollny

Diese drei Bilder zeigen die Verwandlung von Estefania Wollny. © RTL2 & Instagram/Estefania Wollny

Dir krasse Typveränderung von Estefania Wollny ist schon lange kein Geheimnis mehr. Jetzt begeistert der TV-Star aber erneut ihre Fans mit einem neuen, schicken Look auf Instagram.

Ratheim - Sie sind wohl die berühmteste Großfamilie Deutschlands: Die Wollnys. Vor zwei Jahren begeisterte Estefania Wollny (20) die Fans bereits mit einer großen Typveränderung. Sie war vor den Augen der Öffentlichkeit großgeworden und wurde schon in jungen Jahren mit unangebrachten Kommentaren zu ihrem Aussehen konfrontiert. Vor zwei Jahren schockte sie jedoch nicht nur mit ihrem neuen Erscheinungsbild, sondern startete auch voll im Musikbusiness durch. Jetzt hat sie es aber erneut getan und ihre Community auf Instagram mit einem schicken und etwas seriöserem Look überrascht.

Der TV-Star zeigt sich mit kurzem Blazer-Kleid im Trenchcoat-Style. Darunter trägt die Wollny-Tochter ein schwarzes Langarmshirt mit integriertem, schwarzem Choker und kombiniert es mit schwarzen Boots. Was natürlich auch noch als totaler Eyecatcher heraussticht, ist ihre große, aber schlichte Brille. Die Fans sind total begeistert von ihrem Look. „Wunderschönes Mädchen“, kommentiert eine Userin.

Estefania Wollny überrascht ihre Fans mit neuem Look

Ihre fast 500.000 Follower können sich mit den Komplimenten in den Kommentaren kaum zurückhalten. Eine Followerin schreibt: „Du bist so hübsch liebe Estefania und das Outfit steht dir so gut.“ Während ein anderer Fan meint: „Wow sieht das geil aus.“ Auch positives Feedback zu ihrer Musik lässt sich in den Kommentaren wiederfinden. „Mach genauso weiter. Höre deine Songs sehr gerne.“, schreibt jemand.