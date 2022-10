Vor 28 Jahren: Carmen Geiss trug auf ihrer Hochzeit Minikleid und Strapse

Extravagantes Hochzeitsoutfit!

Ganze 28 Jahre ist es her, dass das Kult-TV-Paar Carmen und Robert Geiss sich das Ja-Wort gaben. Auf Instagram postet Tochter Shania ein Bild von den beiden, dass ihre Mama in Minikleid und Strapsen bei ihrer Hochzeit zeigt.

Las Vegas - Dass Carmen Geiss (57) wohl auch bei ihrer eigenen Hochzeit ein ganz besonderes und keinesfalls langweiliges Outfit getragen hat, sollte die Fans wohl nicht groß überraschen. Töchterchen Shania (18) postet jetzt ein Foto von dem Paar, dass sie an ihrem Hochzeitstag zeigt, in ihrer Story auf Instagram. Über das Bild schreibt sie „28 Jahre“ und fügte drei weiße Herz-Emojis hinzu. Am 30. November 1994 gaben sich Carmen und ihr Robert (58) das Ja-Wort. Jedoch fiel die Hochzeit der Geissens nicht so luxuriös aus, wie manch einer jetzt vermuten mag.

Gefeiert wurde damals in Las Vegas. Statt eines pompösen Hochzeitskleids entschied sich der TV-Star für einen extravaganteren Look. Carmen erschien nämlich vor 28 Jahren im Minikleid inklusive Korsetts und Strapsen vor dem Traualtar. Jedoch durfte ein durchsichtiger Umhang und eine lange Schleppe damals auch nicht fehlen. Aber auch Roberts Hochzeitslook kann sich sehen lassen und ist alles andere als langweilig. Er gab seiner Carmen im Anzug mit rotem Hemd und einer weißen Ansteckrose das Ja-Wort.

Vor 28 Jahren sagte Carmen im Minikleid Ja zu ihrem Robert

Vor zwei Jahren postete Carmen das Bild der beiden bereits auf ihrer Instagram Seite. Damals machte sie ihrem Robert darunter eine süße Liebeserklärung. „Dass die Liebe in einer glücklichen Ehe bleibt wie am ersten Tag, ist eine Lüge. Nach vielen Ehejahren mit dir weiß ich: Sie wird größer“, schrieb der TV-Star.