Von: Lisa Klugmayer

Ramon Roselly steht am 3. Juni bei der „Starnacht am Neusiedler See“ auf der Bühne. Mit IPPEN.MEDIA hat der Schlagerstar davor noch über eine peinliche Hosen-Panne gesprochen.

Mörbisch – Wenn ein österreichisches 2.000 Seelen-Dorf zum Schlager-Himmel wird, dann lädt Mörbisch zur „Starnacht am Neusiedler See“. Auf der atemberaubenden Seebühne gibt sich das Who-is-Who der Musikszene am 2. und 3. Juni 2023 die Klinke: Unter anderem ist auch Ramon Roselly (29) mit dabei. Doch bevor der DSDS-Gewinner Fans zum Kreischen bringt, hat er IPPEN.MEDIA noch schnell sein peinlichstes Bühnenerlebnis verraten.

Auf dem Weg zur Bühne: Ramon Roselly zieht unfreiwillig blank

Seine Karriere hat bei DSDS begonnen, mittlerweile ist Ramon Roselly ein echter Schlagerstar. Das war auch bei der „Starnacht am Neusiedler See“ nicht zu übersehen. Sobald er die Bühne betrat, hielt es die Fans nicht mehr auf ihren Stühlen, es wurde geklatscht und geschunkelt, was das Zeug hält. Dabei ist Ramon Roselly die Nähe zu seinen Anhängern besonders wichtig. Wie selbstverständlich geht er ins Publikum und macht in aller Ruhe Selfies mit seinen Fans.

Bei einem Konzert in seiner Heimat Delitzsch wurde ihm diese Fan-Nähe aber zum Verhängnis. „Vor der Bühne steht ein Junge, der will unbedingt ein Foto machen“, erzählt Ramon Roselly grinsend im Interview mit IPPEN.MEDIA. „Ich springe von der Bühne auf so eine Box, aber er wollte auf einmal kein Foto mehr machen. Der war sehr, sehr betrunken, der wusste gar nicht, was er will“, so der Schlagerstar weiter. Doch den großen Schritt wieder zurück auf die Bühne hielten die Nähte seiner Hose dann nicht mehr aus.

Vor 6.000 Fans: Schlagerstar Ramon Roselly reißt während Konzert die Hose

„Ich mache mein Bein hoch und plötzlich RAAAAAATSCH. Reißt mir die Hose. Ich stehe mit dem Rücken zum Publikum und denk mir so: Neeee, oder?“, erinnert sich Ramon Roselly. Rund 6.000 Schlagerfans konnten an diesem Abend mitansehen, wie Ramon Roselly die Hose riss. Doch anstatt vor lauter Peinlichkeit im Erdboden zu versinken, überspielt er die Panne auf gewohnt charmante Art und spricht sie einfach an. „Und dann sage ich ins Mikrofon: Leute, ihr glaubt nicht, was mir passiert ist. Und alle ganz ruhig und ich so: Mir ist tatsächlich meine Hose gerade durchgerissen. Wir haben alle so gelacht“. Doch seine Crew wusste sich schnell zu helfen und hat ihm die Hose gebracht, die er vor dem Auftritt anhatte.

Uupps! Mit gerissener Hose steht keiner gerne auf der Bühne. Doch echt sympathisch, wie Ramon Roselly mit der Hosen-Panne umgegangen ist. © IMAGO / BOBO

Verwendete Quellen: Ramon Roselly Interview mit IPPEN.MEDIA im Rahmen der „Starnacht am Neusiedler See"