Vor Charlène: König Charles und Fürst Albert plaudern über gemeinsame Single-Zeiten

Von: Susanne Kröber

Beim Empfang am Vorabend der Krönung tauschten sich König Charles III. und Albert von Monaco über ihr Junggesellendasein aus. Intime Einblicke, die Charlène interessiert haben dürften.

London – Fürst Albert (65) und Fürstin Charlène von Monaco (45) zählten zu den ersten Gästen, die für die Krönung von König Charles III. (74) am 6. Mai zusagten. „Ich weiß nicht, wie viele Krönungen eines englischen Monarchen ich in meinem Leben sehen werde, also werden wir versuchen, das auszunutzen“, erklärte das Oberhaupt der Grimaldis bereits Anfang des Jahres in einem Interview mit dem People-Magazin. Kein Wunder, verbindet Albert und Charles doch eine langjährige Freundschaft.

König Charles und Fürst Albert blicken auf eine gemeinsame Single-Zeit zurück

König Charles III. ist nur neun Jahre älter als Fürst Albert II., zudem vereint die beiden ihr Status und ihr gemeinsames Interesse an Umweltthemen, aus dem mehrere Kooperationsprojekte ihrer jeweiligen Wohltätigkeitsstiftungen entstanden sind. Umweltthemen seien „Anliegen, über die wir uns häufig ausgetauscht haben“, so Albert laut People-Magazin. Aber auch ihre gemeinsame Single-Zeit hat König Charles und Fürst Albert zusammengeschweißt.

Seit 2010 sind Albert II. und die ehemalige Profi-Schwimmerin Charlène Wittstock verheiratet, fünf Jahre zuvor fand die Trauung von Charles und Camilla Parker-Bowles (75), der heutigen Königin Camilla, statt. Bevor Charlène in sein Leben trat, galt Albert als einer der begehrtesten Junggesellen, unter anderem wurden ihm Affären mit Claudia Schiffer (52) und Naomi Campbell (53) nachgesagt. Und auch Charles war mehrere Jahre offiziell Single, nachdem er und Prinzessin Diana (36, † 1997) 1992 ihre Trennung bekannt gegeben hatten.

Fürst Alberts Playboy-Jahre Vor seiner Ehe mit Charlène von Monaco ließ Albert II. nichts anbrennen. Der begehrte Junggeselle datete Models und Schauspielerinnen, umgab sich gerne mit schönen Frauen. Seinen wilden Jahren entstammen auch seine beiden unehelichen Kinder. Mutter von Jazmin Grace Grimaldi (31) ist die Kellnerin Tamara Rotolo, Nicole Coste, die Mutter seines Sohnes Alexandre Coste (19), lernte Albert auf einem Flug kennen, sie arbeitete früher als Stewardess.

Bei Krönung von König Charles: Intime Einblicke in Alberts Zeit als Single für Charlène von Monaco

Bei einem Empfang im Buckingham-Palast, der am Vorabend der Krönung stattfand, schwelgten Fürst Albert und König Charles in Erinnerungen an ihre Single-Zeit, wie das Oberhaupt der Monegassen jetzt im Interview mit der französischen Zeitung Monaco-Matin verriet. „Ich gratulierte ihm und er erinnerte vor allem Prinzessin Charlène daran, dass wir alte Weggefährten sind, die viele Beerdigungen und Hochzeiten gemeinsam besucht haben“, so Albert. „Man muss an diesen Zeremonien meist zu zweit teilnehmen. Da wir beide Singles waren, sind wir meist nebeneinandergestellt worden.“

Singles unter sich: Bei Feierlichkeiten – wie der Hochzeit von Mathilde und Philippe von Belgien in Brüssel 1999 – wurden Albert (links) und Charles deshalb oft nebeneinandergesetzt, wie Charlène jetzt erfuhr. (Fotomontage) © IMAGO/Reporters/i Images

Das Gespräch mit Charles sei sehr „herzlich und ganz unkompliziert“ gewesen – und für Charlène von Monaco vermutlich auch ziemlich aufschlussreich. Aber auch wenn Albert und Charlène sich nach Trennungsgerüchten zuletzt häufig händchenhaltend als verliebtes Paar gezeigt hatten, scheint der Fürst von Monaco gerne in Erinnerungen an seine Zeit als Single zu schwelgen. „Ich sehne mich nach meinen 30ern, genauer gesagt nach meinen 40ern“, so Albert II. kürzlich im Gespräch mit Gala.fr. „Damals war ich ein bisschen freier, als ich es jetzt bin.“ Vielleicht sind solche Aussagen auch ein Grund für Charlènes Trostlos-Auftritt bei der Krönung Charles III. in der Westminster Abbey. Verwendete Quellen: gala.fr, people.com, monacomatin.mc