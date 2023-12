Schwieriges Doppelleben: Schlagerstar spricht über Zeit vor Coming-out

Lange konnte sich Schlagerstar Patrick Lindner nicht öffentlich zu seiner Homosexualität bekennen. Das hat ihm schwer zu schaffen gemacht.

München – Wie heute allgemein bekannt ist, ist Schlagerstar Patrick Lindner (63) homosexuell und seit 2020 mit seinem langjährigen Partner Peter Schäfer verheiratet. Manchmal teilt er einen privaten, gemeinsamen Schnappschuss auf Instagram. Lange Zeit wäre dies undenkbar gewesen – in der eher traditionellen Schlagerszene war Lindner der erste Schlagersänger, der sich Ende der Neunzigerjahre outete.

Patrick Lindner: Jahrelang war er der „Traumschwiegersohn“ und durfte sich nicht outen

Nun sprach der 63-Jährige in einem Interview mit Moderator Jörg Assenheimer (53) im „SWR4 Promitalk“ über die Zeit vor und nach seinem Coming-out 1999. Wie „focus.de“ berichtet, sei Lindner nach den ersten musikalischen Erfolgen von Menschen, mit denen er zusammenarbeitete, gebeten worden, nicht offen über seine Homosexualität zu sprechen. „Also du warst da schon angehalten den Mund zu halten, was natürlich unheimlich schwierig ist, in mancher Situation und dann eben dieses Doppelleben zu leben und dann im Nachhinein auch die Watschen aushalten zu müssen, dass man eben sagt, du hast uns ja angelogen die ganze Zeit“, so Patrick Lindner, der bereits Simone Ballack (47) bei Anfeindungen den Rücken stärkte.

Wie Lindner, der im Sommer im Buchheim-Museum die Jubiläumsshow zu Otto Waalkes 75. Geburtstag besuchte, berichtet, sei er viele Jahre lang für viele weibliche Fans der „Traumschwiegersohn“ gewesen. Diese hätten sich, nachdem er sich in Folge von Gerüchten über seine Partnerschaft geoutet hatte, getäuscht gefühlt und seien verletzt gewesen. Dies habe der Musiker nie gewollt. Daraufhin hätte er sich seine Beliebtheit und das Vertrauen der Fans neu erarbeiten müssen: „Es war schon eine schwere Zeit“.

Nach Coming-out: Patrick Lindner erhielt auch Unterstützung von seinen Fans

Doch Patrick Lindner hat auch positive Erinnerungen an sein Coming-out. So habe es auch sehr viele Fans gegeben, denen dies „ganz egal“ gewesen sei. Diese hätten ihm sehr viele einfühlsame Briefe geschrieben, die ihn sehr berührt zu haben scheinen: „Dafür allein war es das eigentlich schon wert“.

Patrick Lindner in den 90er Jahren (links) und mit Ehemann Peter Schäfer 2023. © Kpa/United Archieves/Imago und B. Insinger/Future Image/Imago

Da sich Menschen auch heute noch das Leben nehmen, die mit anderen nicht darüber reden können, hat Patrick Lindner 2013 die „Patrick Linder Stiftung“ gegründet. Mit dieser möchte er junge Menschen in der Phase des Erwachsenwerdens und der Selbstfindung unterstützen, Aufklärung leisten und daran arbeiten, Diskriminierung abzubauen. Auch bei der Spendengala „Ein Herz für Kinder“ wollten sich dieses Jahr wieder viele Promis sozial engagieren - doch einer brauchte selber Hilfe. (cso)

