Vor dem Schlagerruhm: Beatrice Egli ist eigentlich gelernte Frisörin

Schlagersängerin Beatrice Egli hat vor ihrer TV-Karriere eine Ausbildung erlernt. Die 34-jährige ist gelernte Friseurin.

Beatrice Egli (34) ist als Sängerin in ganz Deutschland bekannt. Die Schlagersängerin ist mittlerweile auch immer öfter im Fernsehen als Moderatorin zu sehen. Die 34-Jährige hat letztes Jahr die erste Ausgabe ihrer eigenen „Beatrice Egli Show“ moderiert. Schön: Die Premiere war ein großer Erfolg und die Fortsetzung folgte prompt. Sie hat über 490.000Follower auf Instagram und ist das Idol einiger Fans. Doch vor ihrer Berühmtheit erlernte die Schweizerin einen Ausbildungsberuf.

In ihrer Instagram Story eröffnete die Sängerin eine Frage-Antwort Runde. Neben Fragen wie „Lieber Tee oder Kaffee?“ oder auch „Wann sieht man dich wieder im deutschen TV?“ wollte ein Fan wissen: „Hast du eine Ausbildung? Und wenn ja, welche und wie war sie?“ Daraufhin antwortet Beatrice Egli: „Ob ihr glaubt oder nicht: Ich bin gelernte Friseurin!“ Dazu postet sie ein Foto von sich mit offenen, verstrubbelten Haaren und schreibt: „Sieht man heute jetzt nicht so ganz.“

Die Fans sind begeistert von ihrer Bodenständigkeit

Außerdem schreibt sie zu ihrem Foto: „Für mehr Realität auf Instagram: Heute ist Bad Hair Day angesagt.“ Die Fans sind jedoch begeistert von ihrem natürlichen Look und jemand kommentiert ihr Bild mit: „Du siehst trotz Bad Hair Day hammer aus.“ Die Sängerin scheint also mit dem ungeschminkten Look sehr gut anzukommen. So postete sie erst vor kurzem ein ungeschminktes Bild, das bei den Fans auch sehr gut ankam. Jemand kommentierte: „Du strahlst mit der Sonne um die Wette. Gut siehst du aus.“ Und ein anderer Fan schrieb: „so hübsch“.