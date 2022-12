„Alles gegeben“: Vor Michaels Schlaganfall - Marianne Hartl stand krankem Vater (†) zur Seite

Wichtige Erfahrung: Nach dem Schlaganfall ihres Mannes erinnert sich Marianne Hartl daran, wie sie ihren kranken Vater auf seinem letzten Weg begleitete.

München – Marianne Hartl (69) ging mit ihrem geliebten Mann Michael Hartl (73) durch ein schwieriges Jahr. Sie selbst hatte mit einer schweren Schulterverletzung zu kämpfen und Michael erlitt im März einen Schlaganfall. Danach kümmerte sich die 69-Jährige liebevoll um ihren Mann und sie kämpften sich gemeinsam wieder auf die Sonnenseite des Lebens. Nun verrät Marianne, dass es für sie nicht das erste Mal gewesen sei, dass sie einen geliebten Menschen gepflegt habe.

Bereits ihren Vater Hubert Reiner (†) unterstützte Marianne aufopferungsvoll bei seiner Parkinson-Erkrankung. „So schwierig es auch war, ich bin froh, dass ich meinem Vater helfen konnte und für ihn da sein konnte“, erklärt die Musikerin in einem Gespräch mit „Freizeit Express“. Hubert Reiner sei schon lange krank gewesen und für Marianne und ihre Familie sei es selbstverständlich gewesen, ihn selber zu pflegen und bis zum Schluss zu begleiten. 2007 verstarb Hartls Vater und Marianne erinnert sich an die emotionale Zeit: „Ich weiß auch, dass der Tod für ihn eine Erlösung war. Das Leben wäre für ihn nicht mehr lebenswert gewesen“.

Marianne und Michael beenden ihre Karriere: „Durch Michaels Erkrankung wissen wir jetzt, wie schnell alles zu Ende sein kann“

Dennoch blickt die sympathische Sängerin noch positiv auf das Leben – das habe sie von ihrem Vater. „Das Gefühl oder die Gewissheit, wirklich alles für den geliebten Menschen getan zu haben, das tut schon gut“, offenbart die Künstlerin weiter. Es sei ihr wichtig gewesen, ihren Vater in der letzten Phase seines Lebens zu begleiten – es sei eine wichtige Erfahrung gewesen.

Genauso prägend war das vergangene Jahr für Marianne und ihren Ehemann. Die zwei mussten herausfordernde Zeiten meistern. Vor allem der Schlaganfall von Michael Hartl im März habe dem Paar gezeigt, wie schnell alles zu Ende sein kann. Somit soll im kommenden Jahr – nach 50 gemeinsamen Jahren auf der Bühne – für die beliebten Vertreter der Volksmusik Schluss sein. „Unsere Familie, unsere Kinder und Enkelkinder sind uns einfach viel wichtiger als die Arbeit“, erklären die beiden in einem Gespräch mit Schlager.de. Ab dem kommenden Jahr legen die Musiker ihre Karriere ad acta und konzentrieren sich auf das süße Leben und das Reisen. „Wir möchten einfach mal in den Tag hineinleben“, erklärt Marianne und freut sich darauf, mit ihrem Liebsten auf einem Boot in Zukunft die Welt zu bereisen.