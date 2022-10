Vor seinem Auftritt bei Silbereisen: Ben Zucker putzte für Coldplay

Ben Zucker gehört zu den Größen der deutschen Schlagerszene. Nun verriet der Sänger, dass er für Coldplay geputzt hat, bevor sein Durchbruch als Sänger kam.

Leipzig - Schlagerstar Ben Zuckers (39) Karriere nahm vor fünf Jahren richtig Fahrt auf. Sein Debütalbum „Na und?!“ kam bei den Fans richtig gut an und der 39-Jährige sang sich an die Spitze der Charts. Jetzt brachte der Sänger anlässlich seines fünfjährigen Bühnenjubiläums sein neues Album „Was wir haben, ist für immer“ heraus. Bei Riverboat erzählt er nun, wie alles begann.

In der Sendung „Riverboat“ verrät Ben Zucker, wie seine Karriere begann. Der Sänger wurde durch seinen Auftritt bei Florian Silbereisen bekannt. Doch sein Weg dorthin war steinig und es gab einige Hürden zu überwinden. In der Sendung erzählt er, dass er versucht hat sich mit Putz-Jobs finanziell über Wasser zu halten und sogar stark verschuldet war.

Kurios: Bevor Ben Zucker als großer Schlagerstar mit Silbereisen und Co. auf der Bühne stand, hielt er sich mit Putzjobs über Wasser; unter anderem nach einem Konzert der britischen Superstars Coldplay (Fotomontage) © Sven Simon/ZUMA Wire/Imago

Ben Zucker hat sich mühsam hochgearbeitet

Doch seinen Traum, Sänger zu sein, wollte Ben Zucker niemals aufgeben. Unter anderem hat er nach den Konzerten der Band Coldplay die Arena geputzt: „Als ich abends in der Arena geputzt habe, dann habe ich als dann das Konzert vorbei war - und ich mit dem Fegen fertig war - mich hingesetzt und Gitarre gespielt. Und da habe ich ein Gefühl kreiert, wie das sein könnte, wenn man in so einer großen Halle steht.“ Für ihn haben sich die Mühen gelohnt und Ben Zucker singt mittlerweile vor ausverkauften Hallen.