Vor und nach dem Urteil: Johnny Depp unterbrach Saufgelage für Urteil via Zoom-Call

Johnny Depp unterbrach Saufgelage für Urteil via Zoom-Call

Johnny Depp feiert nach Urteilssprache zum Verleumdungsprozess gegen Ex-Frau Amber Heard © dpa/Pool EPA/AP | Michael Reynolds & dpa/AP | Scott Heppell & dpa/PA Wire | Owen Humphreys

Johnny Depp verbringt seine Urteilsverkündung im Pub. Kurz vorher zieht er sich zurück, um sich über Zoom in den Gerichtssaal zu schalten.

Newcastle - Nach wochenlangem Aufenthalt im Gerichtsaal fiel am Mittwoch das Urteil im Amber Heard (36) vs. Johnny Depp (58) Fall. Jedoch fehlte ein bekanntes Gesicht im Saal. Der „Fluch der Karibik“- Star wurde über Zoom ins Gericht zu geschaltet. Gemeinsam mit Musiker Jeff Beck (77) und Sänger Sam Fender (28) saß er in einem Pub in Newcastle. Kurz vor der Urteilsverkündung zog er sich zurück. Johnny ist direkt nach seinem Schlussplädoyer am Freitag letzte Woche in den Flieger nach England gestiegen.

Grunde für seinen Aufenthalt im Vereinigten Königreich ist eine Tour mit seinem Freund und Kollegen Jeff Beck. Ein Insider erzählte der New York Post: „Aufgrund von Arbeitsverpflichtungen, die er vor dem Prozess eingegangen ist, wird Herr Depp bei der Urteilsverkündung nicht anwesend sein und vom Vereinigten Königreich aus zusehen.“ Auch das Personal in der Kneipe war ganz aus dem Häuschen als die Superstars plötzlich auftauchten. Die Wirtin des Lokals erzählte dem Mirror: „Er kam mit Jeff Beck, und sie verhielten sich sehr unauffällig. So konnte er sich in Ruhe sein Essen bestellen, und wir konnten ihn noch etwas abschirmen, bevor die Menschenmassen ankamen.“

Amber Heard muss 10,35 Millionen Dollar an Johnny Depp zahlen

Nach dem Urteil zogen die Musiker weiter, denn es gab Grund zum Feiern. Amber Heard muss ihrem Ex-Ehemann 10,35 Millionen US-Dollar zahlen, da sie der Verleumdung schuldig gesprochen wurde.