„Vorbildfunktion?“: Cathy Hummels posiert mit Zigarette - Fans außer sich vor Wut

Von: Claire Weiss

Cathy Hummels liebt es, mit Mode zu spielen. Mit Freunden und Kollegen organisiert die Influencerin regelmäßig Fashion-Shootings, um neuen Content für Instagram zu produzieren. Doch mit ihrem letzten Foto auf Instagram scheint die 34-Jährige nun zu weit gegangen zu sein.

„Ich rauche nicht, aber ich liebe Accessoires“, schreibt Cathy Hummels (34) unter ihr Instagram-Bild. Es zeigt sie in einem schwarz-weiß gestreiften Hemd, unter dem sie einen ebenfalls gestreiften Bikini trägt. In der linken Hand hält sie lässig eine Zigarette, während sie verführerisch in die Kamera blickt.

Cathy Hummels sorgt im Netz für erhitzte Gemüter

Cathy Hummels scheint schon zu ahnen, wie ihre Follower auf diese Fotos reagieren werden. Defensiv schreibt sie: „PS: Wer redet davon, dass die Zigarette mein Accessoire ist? Vielleicht hab ich sie auch einfach nur gehalten? Moment! Auf diese Idee kommen ‚Hater‘ nicht“.

Doch ihre Fans lassen sich nicht mehr bremsen - sie sind entsetzt. „Uncool!!! Was vermittelt das Bild?“, fragt ein aufgebrachter Fan. Andere finden die Aufnahmen „beschämend“ oder „daneben“. Ein anderer schimpft: „Mensch liebe Cathy, du hast eine Million Sonnenbrillen und 65000 Handtaschen, warum eine Zigarette? Du hast eine gewisse Verantwortung als erwachsene Frau und Mutter!“

Die Moderatorin lässt sich nicht aus dem Konzept bringen

Wie das Statistische Bundesamt berichtet, sind 2020 rund 75.500 Menschen in Deutschland an den Folgen einer raucherspezifischen Erkrankung gestorben. Bei Frauen sei das Risiko, an einer solchen Erkrankung zu sterben, deutlich gestiegen. Die Influencerin lässt sich von viel Aufregung aber nicht verunsichern und lässt das Bild auf Instagram. Mit so viel Hass im Netz kennt sich die 34-Jährige leider wohl schon längst aus.

Über die Schlagzeilen in den Medien scheint sich Mats Hummels (Noch-)Ehefrau sehr bewusst zu sein. Neulich provozierte sie die Medien sogar, indem sie andeutete, es gebe einen neuen Mann in ihrem Leben. Verwendete Quellen: Instagram/Cathy Hummels, destatis.de