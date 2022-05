„Vorgeschmack aufs Album“: Estefania Wollny gibt erste Hörprobe

Von: Alica Plate

Estefania Wollny gibt Einblicke in eines ihrer neuen Lieder © Screenshot/Instagram/estefaniawollny21

Estefania Wollny startet im Musikbusiness durch. Auf Instagram gibt sie erste Einblicke in ihr neues Album. Ihr neuer Song könnte sich dabei zu einem echten Ohrwurm entwickeln.

Ratheim - Während viele Familienmitglieder der Wollnys (alle Informationen über die Wollny-Großfamilie) derzeit in die Türkei auswandern, möchte Estefania Wollny vorerst in Deutschland bleiben. Der Grund: Die Musikkarriere der 20-Jährigen. Denn nach ihrer Teilnahme in der Castingshow DSDS veröffentlicht die Tochter von Silvia Wollny immer wieder neue Musik. Auf Instagram teilte sie nun einen Vorgeschmack auf ihr neues Album.

Estefania Wollny arbeitet weiterhin an ihrer Musikkarriere

Die Wollnys sind nicht nur mit ihrer eigenen Doku-Soap „Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie erfolgreich“, sondern haben sich auch auf Instagram eine große Community aufgebaut. Doch Estefania möchte sich auf den Erfolg nicht ausruhen und startet auch im Musikbusiness durch.

Lange scheinen die Fans von Estefania Wollny nicht mehr warten zu müssen, bis sie in den Genuss von neuer Musik kommen. Die 20-Jährige ist derzeit fleißig im Tonstudio und nimmt Songs für ihr neues Album auf. In ihrer Instagramstory vom 11. Mai gibt sie ihren Followern nun erstmals Einblick in eines ihrer neuen Lieder und das scheint ein wahrer Ohrwurm zu sein.

„Vorgeschmack aufs Album“: Estefania Wollny gibt erste Hörprobe

Estefania Wollny sitzt im Auto, während ihr neues Lied läuft. „Ich will gewinnen und verlieren -Hauptsache mit dir. Weil ey, ist okay, geil, dass du immer mit mir stehst und auch fällst“, tönt aus den Boxen. „Kleiner Vorgeschmack auf‘s Album. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie glücklich ich bin“, kommentiert sie den kurzen Clip. Wann genau das Lied herauskommt, lässt Estefania bisher jedoch offen.

Kürzlich begeisterte Estefania jedoch nicht mit einem Song, sondern einem ganz besonderen Foto das Netz. Auf Instagram teilte Mama Silvia Wollny ein gemeinsames Bild mit ihr - „Wie krass sich deine Mädels entwickelt haben“, so die Meinung der Follower. Verwendete Quellen: Instagram.com/estefaniawollny21