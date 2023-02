„Vorhang der Oma“: „Die Geissens“-Fans lästern über Outfit von Davina Geiss

Teilen

Davina Geiss‘ langes Kleid spaltet die Gemüter ihrer Fans © Instagram: the_real_davina_geiss

Die Millionärstochter Davina Geiss postete ein neues Foto aus Dubai. Doch ihr langes Kleid erntet einiges an Spott von ihren Followern.

Davina Geiss (19) gilt für ihre Instagram Follower normalerweise als Fashion-Vorbild. Doch mit ihrem aktuellen Post spaltet sie die Meinungen. Die Tochter von Robert (59) und Carmen Geiss (57) ist zurzeit zusammen mit der ganzen Familie in Dubai. Dort wurde der 81. Geburtstag ihres Opas gefeiert. Auf Instagram zeigt die Millionärstochter gerne ihren 413.000 Followern ihren schicken Lifestyle. Doch ihr neuestes Outfit kommt nicht bei allen Fans gut an.

Auf Instagram postete Davina bereits die ganze Woche glamouröse Fotos ihrer Reise. Doch ihre letzten Schnappschüsse gefallen nicht allen Fans. So lud die 19-jährige einige Fotos von sich am Strand hoch, wie sie lässig posiert. Die Brünette trägt auf den Bildern einen großen Hut und eine pinke Handtasche. Doch was den Fans sofort ins Auge sprang, ist ihr ungewöhnliches Kleid. Dies ist fast bodenlang und lilafarben. Auf dem langärmligen Kleid sind pinke Quadrate aufgedruckt. Unter ihren Post schreibt sie: „Entfliehe dem Gewöhnlichen“.

Bikinis, Luxus, Mode: Die schönsten Bilder der Geissens-Töchter Shania und Davina Geiss Fotostrecke ansehen

Der Print erinnert die Fans an einen Vorhang

Manche Fans denken bei dem Kleid jedoch nicht an ein Designer-Stück, sondern es erinnert sie an etwas Anderes. So kommentiert jemand unter dem Post: „Mit einer Tischdecke?“ und ein anderer Follower schreibt: „Seit wann trägt man den Vorhang seiner Oma?“ Doch die Kommentare sind nicht nur negativ – Andere Fans feiern den außergewöhnlichen Stil von Davina: „Traumhaft dieses Kleid und der Hut dazu“.