Vorher-Nachher-Foto: Danni Büchner ist so stolz auf ihren neuen Body

Krasse Veränderung: Danni Büchner zeigt bei Instagram ihre körperliche Verwandlung. © Screenshot/Instagram/dannibuechner (Fotomontage)

Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Danni Büchner hat ziemlich viel abgenommen. Nun zeigt sie sich im Vorher-Nachher-Vergleich auf Instagram.

Danni Büchner (45) zeigt sich auf Social Media in Form von Vorher-Nachher-Fotos. Die 45-Jährige kommt ursprünglich aus Düsseldorf. Sie ist vor etwa sieben Jahren zu ihrem mittlerweile verstorbenen Ehemann Jens Büchner (†49) auf die sonnige Baleareninsel Mallorca gezogen. Ihre Auswanderung wurde regelmäßig in dem VOX Format „Goodbye Deutschland“ mitgefilmt und ausgestrahlt. Ihre treuen Fans konnten den Alltag der Familie hautnah miterleben. Jetzt postete der Goodbye-Deutschland-Star stolz ihren Body auf Instagram.

Die 45-Jährige verbrachte den Sonntag am Pool und nahm danach ein Spiegel-Selfie auf. Auf dem Selfie ist die Auswanderin in einem orangen Badeanzug zu sehen und präsentiert ihren schlanken Körper. In ihrer Story postete sie außerdem ein weiteres Foto von sich, das im August 2020 aufgenommen worden ist. Darauf läuft sie in einem braunen Bikini am Strand entlang. Bei diesem Vorher-Nachher-Vergleich ist zu erkennen, dass Danni Büchner stark abgenommen hat.

So viel wiegt Danni Büchner jetzt

Die 34-Jährige schreibt dazu: „Letztes Jahr. Was ich euch damit sagen will: Es ist scheißegal, wie unser Körper aussieht. Hauptsache wir sind gesund, glücklich und zufrieden mit unserem Leben.“ Zudem fügt sie hinzu: „Momentan fühle ich mich genau JETZT in meinem Körper wohl.“ Ihr jetziges Gewicht hat sie wohl mit einer strikten Diät erreicht, wie RTL berichtete: „Ich wiege jetzt zwischen 60 und 62 Kilogramm, vorher hatte ich immer 75, 77.“ Außerdem erzählt sie offen: „Meine Kinder finden, ich darf nicht noch mehr abnehmen.“