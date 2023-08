„Beschuldigung ist keine Verurteilung“: Alice Cooper mahnt im Fall Till Lindemann zur Vorsicht

Differenzierte Meinung

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jonas Erbas schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann beschäftigen auch Rock-Legende Alice Cooper. Der Musiker warnt davor, seinen Kollegen vorschnell zu urteilen.

Berlin – Den doch recht reißerischen Titel als „Schockrocker“ hat sich Alice Cooper (75) redlich verdient: Mit für seine Bühnenshows inszenierten Live-Hinrichtungen, Konzert-Auftritten in Zwangsjacken und recht makaberen Texten sorgte der US-Amerikaner ab den 1970ern für Kontroversen. Der Mann hinter der Kunstfigur tickt privat wesentlich gesitteter. Zu den nach wie vor unbewiesenen Vorwürfen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann (60) etwa hat der 75-Jährige eine differenzierte Meinung.

Alice Cooper warnt davor, Rammstein-Sänger Till Lindemann vorzuverurteilen

Die Causa Rammstein beschäftigt nicht nur deutsche Promis, wie etwa Hundeprofi Martin Rütter (53), sondern inzwischen auch die großen Stars der internationalen Rockmusikbranche. Weil für Till Lindemann nach wie vor die Unschuldsvermutung gilt, mahnte auch Alice Cooper („School’s Out“, „Poison“) im Interview mit der FAZ dazu, den 60-Jährigen nicht vorzuverurteilen: „Noch wissen wir ja nicht, was wirklich geschehen ist.“ Überhaupt frage er sich, „warum jemand, der doch vermutlich viele Frauen haben könnte, so vorgehen sollte“.

Der 75-Jährige scheint unschlüssig: Grundsätzlich scheint er die Anschuldigungen kritisch zu sehen, möchte gleichzeitig allerdings nichts ausschließen, wie er bei spiegel.de darlegt. Dort betont er: „Eine Beschuldigung ist noch keine Verurteilung.“ Er selbst sei schon „völlig unfassbarer Taten bezichtigt worden“, welche er „nie begangen“ habe. „Aber die Menschen glauben sehr gerne alles, was man mir vorwirft“, kritisiert Alice Cooper deswegen.

Die Berichterstattung zu den Vorwürfen gegen Till Lindemann Aufgrund des öffentlichen Interesses, das im Fall Till Lindemann besteht, berichten wir regelmäßig über die Vorwürfe. Entsprechende Artikel sind weder als Schuldzuweisung noch Verteidigung zu verstehen – im Gegenteil: Wir sind um eine neutrale Berichterstattung bemüht und versuchen, die Stimmen von Für- und Gegensprechern einzufangen, um ein ähnlich heterogenes Stimmungsbild wiederzugeben, wie es sich auch innerhalb der Gesellschaft abzeichnet.

Wegen Debatte um Rammstein-Sänger Till Lindemann: Alice Cooper nimmt Medien in die Pflicht

Der „School‘s Out“-Interpret scheint – aufgrund eigener Erfahrungen – Till Lindemanns derzeitige Situation gut nachvollziehen zu können. Er nimmt die Medien in die Pflicht und kreidet die einseitige Berichterstattung an: Über Vorwürfe werde stets „auf der ersten Seite in großen Buchstaben“ berichtet, während sich „das Wort ‚Freispruch‘ (…) dann in der Regel, wenn überhaupt, nur in einer kleinen Meldung auf den hinteren Seite“ finde.

+ Auch US-Rockstar Alice Cooper hat sich mit der Causa Till Lindemann befasst – und mahnt zur Vorsicht © Cover-Images/Imago & Malte Krudewig/dpa

Auch zur inzwischen umstrittenen Groupie-Kultur, die in Rock und Pop seit Jahrzehnten stattfindet, äußerte sich der Sänger: Zu seiner Zeit seien diese „keine Opfer“ gewesen, sondern vielmehr „Frauen, die eine gewisse Sorte von Männern bevorzugten“. Inwieweit man das auf die heutige Zeit beziehen kann, ließ der 75-Jährige allerdings offen. Indes sorgte Till Lindemann jüngst für Schlagzeilen, als er mit einem T-Shirt seine Kritiker eindeutig provozierte. Verwendete Quellen: faz.net, spiegel.de

Rubriklistenbild: © Cover-Images/Imago & Jens Koch/dpa