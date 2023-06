Silbereisens Schlagerboom statt Konzert: Melissa Naschenweng wehrt sich gegen Absage-Vorwürfe

Von: Lisa Klugmayer

Dass Melissa Naschenweng ein Konzert in der Schweiz absagen musste, um beim Schlagerboom von Florian Silbereisen aufzutreten, sorgt bei Fans für Unmut. Jetzt erklärt sich die Schlagersängerin.

Kärnten/Österreich – Damit Melissa Naschenweng (32) am 1. Juli beim Schlagerboom von Florian Silbereisen (41) auf der Bühne stehen kann, musste sie ein Open-Air-Konzert in der Schweiz absagen. Das Medienecho war groß, Fans enttäuscht und Melissa Naschenweng sah sich in Erklärungsnot. Auf Instagram wehrt sich die Schlagersängerin jetzt gegen die Vorwürfe, sie würde lieber auf der großen TV-Bühne stehen als ein Konzert zu geben.

„Schaffe das logistisch nicht“: Darum hat Melissa Naschenweng ihr Konzert in der Schweiz abgesagt

„Die Zeitungen schreiben schon wieder fleißig. Ich hab nämlich den Auftritt beim Gatschiefer Open-Air absagen müssen, weil ich bei der Florian Silbereisen Sendung, beim Schlagerboom in Kitzbühel, dabei bin. Jetzt möchte ich euch das mal kurz erklären“, beginnt Melissa Naschenweng ihr Statement.

Es sei nicht so, dass ihr der Fernsehauftritt wichtiger ist als das Konzert in der Schweiz. „So gut kennt man mich. Ich habe sehr, sehr viele Auftritte in meinem Leben schon bewältigt und hab wirklich alles in Kauf genommen, dass ich überall dabei sein kann“, so die Schlagersängerin. Doch rein logistisch sei es nicht möglich, beide Auftritte wahrzunehmen.

„Ich bin am Samstag bei der Sendung – da wird es eine Überraschung geben. Da brauche ich eine Probe. (…) Ich schaffe das leider logistisch nicht, dass ich vorher in die Schweiz komme, dann zurück zur Probe. (...) Es geht sich einfach nicht aus“, erklärt sie weiter.

„Hier sitzt ein Mensch, keine Maschine“: Melissa Naschenweng wehrt sich gegen Absage-Vorwürfe

Die Aufregung um die Absage und die negative Presse findet Melissa Naschenweng dabei unfair: „Natürlich werden ein paar sagen: Sie geht lieber in eine Fernsehsendung. Aber die Veranstalter preisen die Künstler auch immer an, die ‚bekannt sind aus Rundfunk und TV‘. Jetzt stellt euch vor, man geht in keine einzige Fernsehsendung. Dann wäre es egal, wenn ich absage, weil mich sowieso keiner kennt“.

Sie versuche immer ihr Bestes zu geben und wenn es irgendwie möglich gewesen wäre, hätte sie den Auftritt in der Schweiz natürlich wahrgenommen. „Aber hier sitzt ein Mensch, keine Maschine. Und ich schaffe es einfach leider nicht. Ich hoffe natürlich, dass das verstanden wird. Dass man auch medial darüber nachdenkt, wenn man das aufgreift oder es kurz mal hinterfragt, warum das so ist“, so Melissa Naschenweng schließlich. Außerdem hätte sie den Auftritt schon vor einem Monat abgesagt, es hätte nur „ziemlich lang gedauert, bis es dann an die Öffentlichkeit gekommen ist“.

Der Terminkalender von Melissa Naschenweng scheint also bis zum Bersten voll zu sein. Vor kurzem hat sie das Finale ihrer Bergbauern-Tour in Wien gefeiert. Dabei hatten auch die allerkleinsten Schlager-Fans ihren großen Auftritt, die Steirische Harmonika durfte natürlich nicht fehlen und Melissa Naschenweng war sich auch nicht zu schade um mit ihren Fans Jägermeister zu trinken. Verwendete Quellen: Instagram/melissa_naschenweng