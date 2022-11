Treffen ohne Konny: „Goodbye Deutschland“-Star Manu Reimann reist allein nach Hamburg

Von: Claire Weiss

„Goodbye Deutschland“-Star Manuela Reimann hat anscheinend die Reiselust gepackt. Die Auswanderin ist zurück in ihrer Heimat. Konny hat sie aber auf Oʻahu zurückgelassen.

Hamburg – Auf Instagram teilt Manuela Reimann (54) ein Video und nimmt ihre Fans auf die Reise mit: vom hawaiianischen Oʻahu ins heimatliche Hamburg. Was genau die „Goodbye Deutschland“-Bekanntheit dort macht, verrät sie nicht. Sie schreibt lediglich: „Germany here I am“ (Deutschland, hier bin ich).

Fans wollen Manu Reimann in Hamburg treffen

In dem Video bekommen Fans Eindrücke ihres Flugs über türkisfarbenes Meer und die Ankunft am Flughafen in Deutschland. Manu Reimann schießt im Flieger ein Selfie und posiert in Mölln neben der Till-Eulenspiegel-Skulptur. Bei ihren 252.000 Followern löst der Clip pure Begeisterung aus.

Manuela Reimann teilt auf Instagram Eindrücke von ihrer Reise. © Instagram/Manuela Reimann

Zahlreiche Fans wünschen der 54-Jährigen eine schöne Zeit in Hamburg. Und viele äußern einen ganz bestimmten Wunsch. „Ooooh wie schön, du warst oder bist in HH ?? Ich würd dich so so so gerne hier treffen!“, schreibt eine Followerin. „Du warst in Mölln, oh wie gerne hätte ich dich getroffen!“, kommentiert eine weitere. Und auch eine dritte ist traurig um die verpasste Gelegenheit: „Gerne hätte ich dich in meiner Heimatstadt Mölln getroffen!“

Liebstes Auswanderungs-Ziel der Deutschen Übrigens: Laut destatis.de wanderten im Jahr 2021 994.303 Menschen aus Deutschland aus. Am häufigsten zieht es die Deutschen in die Schweiz.

Die Reimanns kommen bei ihren Fans gut an

Bei so vielen wohlgemeinten Kommentaren spürt man förmlich, wie beliebt die Reimanns bei ihren Fans sind. Manu Reimann ist bekannt als wahre Frohnatur. Konny Reimann ist ein echter Macher. Beide arbeiten hart für ihren Traum und zeigen sich immerzu 100 Prozent authentisch. Das kommt bei den Zuschauern gut an. Kein Wunder, dass sie mit „Willkommen bei den Reimanns“ ihre eigene TV-Show haben.

Während Manu also auf Heimatbesuch ist, bleibt ihr Ehemann zurück auf Hawaii. Was viele übrigens nicht wissen: Konny Reimann ist gar nicht der leibliche Vater von Manuela Reimanns Kindern. Verwendete Quellen: Instagram/Manuela Reimann