Während Boris Becker im Knast sitzt: Anna Ermakova begeistert Fans im Sommerkleid in Monaco

Von: Alica Plate

Boris Beckers Tochter posiert in Monaco © dpa/AP | Frank Augstein/Screenshot/Instagram/annaermakova1

Während Boris Becker im Gefängnis sitzt, jettet seine Tochter Anna Ermakova um die halbe Welt. Auf Instagram postet sie fleißig Bilder von ihren Reisen. In einem lilafarbenen Sommerkleid genießt sie ihre Zeit in Monaco.

Monte-Carlo, Monaco - Seit mehreren Wochen sitzt Boris Becker bereits im Gefängnis. Nachdem seine Tochter Anna Ermakova klarstellte, immer für ihren Vater da zu sein, scheint sie nun ihren Alltag wie gewohnt weiterzuführen. Das Model besucht nicht nur etliche Veranstaltungen, sondern versorgt ihre Fans auch auf Instagram mit Content.

Boris Becker sitzt derzeit seine zweieinhalbjährige Haftstrafe ab

Ein Londoner Gericht verurteilte Boris Becker zu einer zweieinhalbjährigen Haftstrafe - seit Ende April sitzt der ehemalige Tennisprofi nun schon im Gefängnis. Auch für seine Familie keine leichte Zeit. Besonders seine Ex Lilly Becker leidet unter der Lage, denn für den gemeinsamen Sohn Amadeus sei es schwer, die derzeitige Situation zu begreifen.

Halbschwester Anna Ermakova weiß hingegen ganz genau, was die Haftstrafe für ihren Vater bedeutet und stellt deshalb immer wieder klar, auch jetzt noch hinter ihm zu stehen. Für Traurigkeit scheint dabei jedoch kein Platz zu sein. Während Boris Becker im Gefängnis seine Strafe absitzt, jettet sie fröhlich um die Welt und teilt auf Instagram verschiedene Eindrücke.

In einem lilafarbenen Kleid mit verschiedenen Mustern posed Anna Ermakova vor einem Haus in Monaco. „Dreamy“ kommentiert sie die zehnteilige Fotoreihe. Dabei stellt sie jedoch nicht nur sich selbst und ihren wunderschönen Körper in Szene, sondern auch ihre Erlebnisse. Von leckerer Trüffelpasta bis hin zu einem Spaziergang am Jachthafen - ihren Aufenthalt in Monaco scheint die 22-Jährige in vollen Zügen genossen zu haben.

Nicht der erste Post, der bei ihren Followern extrem gut ankommt. Denn Boris Beckers Tochter Anna Ermakova begeisterte kürzlich ihre Fans mit glatten Haaren. Verwendete Quellen: Instagram.com/annaermakova1