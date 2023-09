Während Helene-Fischer-Konzert: Ihr Thomas Seitel wird vom Publikum ausgebuht

Von: Diane Kofer

Helene Fischer ist mit ihrem Tänzer Thomas Seitel liiert. Bei einer Show in Zürich wurde dieser jetzt vom gesamten Publikum ausgebuht. Der Grund: Käse.

Zürich – Aktuell beglückt Helene Fischer (39) nicht die deutschen Schlagerfans, sondern macht einen Tour-Stopp in der Schweiz. Während die Sängerin in Zürich von den Fans bejubelt wird, muss ihr Partner Thomas Seitel (38) jetzt aber tapfer sein. Der Tänzer wird bei einer Show knallhart ausgepfiffen.

Nach Kommentar von Helene Fischer: Konzertpublikum buht Thomas Seitel aus

Gerade erst hat Helene Fischer in einem Radiointerview erklärt, warum ihr Akrobatik trotz schwerer Stürze bei Konzerten so wichtig ist. Aber nicht nur die spektakulären Showeinlagen in luftiger Höhe begeistern die Fans, sondern auch die privaten Momente. Die Musikerin nimmt sich zwischen ihren Performances Zeit für Gespräche mit dem Publikum und gibt dabei auch das ein oder andere private Detail preis. Jetzt führt eine Unterhaltung aber dazu, dass ihr Freund Thomas Seitel richtig schlecht vor der Menge dasteht – und sogar ausgepfiffen wird.

Wie das Schweizer Magazin Blick berichtet, kommt es bei dem Konzert am Samstagabend (23. September 2023) zu einem unangenehmen Moment für den Tänzer. Helene Fischer entdeckt im Publikum ein Plakat, auf dem ein Fondue-Rezept gegen ein Foto angeboten wird. Da die Sängerin bekennende Käse-Liebhaberin ist, ist es kein Wunder, dass sie auf dieses Angebot eingehen will. Allerdings gibt es da ein kleines Problem – und das betrifft ihren Partner. „Meine bessere Hälfte mag keinen Käse“, gibt sie preis und löst damit ein Pfeifkonzert gegen ihren Liebsten aus.

Helene Fischer verrät: Mit diesem Star möchte sie auf der Bühne stehen Ihr Partner Thomas Seitel ist auch bei Shows immer an ihrer Seite – doch wenn sich Helene Fischer einen beliebigen Künstler für einen gemeinsamen Auftritt wünschen könnte, würde ihre Wahl auf jemand anderen Fall. Die Schlagerqueen plaudert aus, dass sie gerne mit Céline Dion (55) zusammenarbeiten würde. „Mit ihrer Stimme bin ich groß geworden“, freut sie sich. Allerdings gibt es auch noch eine deutsche Musiklegende, mit der Helene Fischer auf die Bühne will. Quelle: Deutsche Presse Agentur

Helene Fischer traurig: Fondue wird zu Hause zum Problem

Dem Fotowunsch geht die „Herzbeben“-Interpretin zwar gerne nach – auf das Fondue-Rezept kann sie aber verzichten. „Ich weiß eigentlich, wie das geht“, stellt sie klar. Das Problem ist einfach: Aufgrund Thomas Seitels Käse-Abneigung kann sie das Gericht zu Hause einfach schlecht servieren. Aus diesem Grund hat sie vor, sich während ihres Schweiz-Aufenthalts die Köstlichkeit zu gönnen. Obwohl die Fans nicht verstehen, warum Helene Fischers Partner nicht auf Käse steht, nehmen sie ihm dieses „Vergehen“ nicht lange übel.

Helene Fischer plauderte bei einem Konzert in Zürich über die Käse-Abneigung ihres Partners Thomas Seitel. Die Folge war ein Pfeifkonzert. © Imago/ Future Image; picture alliance/dpa | Marcus Brandt

Beim gemeinsamen Tanz zu „Hand in Hand“ gibt es tosenden Applaus für beide. Die Akrobatik-Nummer gehört bei der „Rausch“-Tour zu den Highlights, ist technisch aber schwer umzusetzen. Auf der Bühne gibt es einen XXL-Wasservorhang, der sich über das Paar ergießt. Ein Insider verrät, wie aufwendig die Tour von Helene Fischer wirklich ist. Verwendete Quellen: Blick