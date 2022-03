Waffen, Drogen, Körperverletzung: Rapper Gzuz wandert in den Knast

Von: Jonas Erbas

Gzuz sorgte schon für den ein oder anderen Skandal, nun muss der Rapper sogar in den Knast (Fotomontage) © Jonas Walzberg/Daniel Reinhardt/dpa/picture alliance

Jetzt geht es Rapper Gzuz doch noch an den Kragen: Ein Hamburger Gericht verdonnerte den Skandal-Musiker zu gut acht Monaten Knast und einer saftigen Geldstrafe – wegen einer Reihe knallharter Delikte!

Hamburg - Mit seiner Hip-Hop-Gruppe 187 Strassenbande rappte sich Gzuz (33) mehrfach erfolgreich an die Spitze der Charts, doch nun geht es dem 33-Jährigen, der mit bürgerlichem Namen Kristoffer Jonas Klauß heißt, an den Kragen: Weil der Rapper auch abseits seiner Texte vor krimineller Energie nur so strotzte, griff ein Hamburger Gericht mit der vollen härte des Gesetzes durch, wie tz.de berichtet.

187-Strassenbande-Rapper Gzuz verurteilt – Hamburger Gericht drückt ihm harte Strafe auf

Deutschrapper Gzuz ist definitv kein Kind von Traurigkeit: Bereits in der Vergangenheit fiel der Skandal-Musiker mehrfach negativ ein. So wurden bereits 2018 im Rahmen einer Hausdurchsuchung Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Sprengstoff- und das Waffengesetz festgestellt. Die Folge: 18 Monaten Gefängnis und eine Geldstrafe in Höhe von 300 Tagessätzen zu je 1.700 Euro – doch der 33-Jährige legte gegen das im September 2020 verhängte Urteil Berufung ein.

Schluss mit lustig: Rapper Gzuz muss für gut achte Monate in den Knast und bekommt obendrauf eine saftige Geldstrafe © Jonas Walzberg/dpa/picture alliance

Am 17. Januar kam es deswegen zu einem weiteren Prozessauftakt, an welchem der 187-Strassenbande-Star direkt zugegeben haben soll, im März 2020 eine 19-jährige Frau mit der flachen Hand geschlagen zu haben, wie bild.de berichtet. „Heute“ sei er „ein anderer Mann“, versprach der Rapper noch vor der Verkündung des Gerichtsurteils.

Gzuz zu gut acht Monaten Gefängnis verurteilt – 187-Strassenbande-Star bekommt keine Bewährung

Doch Gzuz‘ Beteuerungen halfen wenig: Zwar ließ die Staatsanwaltschaft den Vorwurf des versuchten Diebstahls fallen, doch die Richterin zeigte nur wenig Gnade. Dabei hatte sie die Drogen-Anklage ebenfalls fallen lassen, sah wegen der Körperverletzung und den Verstößen gegen das Waffengesetz allerdings klar rot.

Acht Monate und zwei Wochen muss Gzuz nun in den Knast und obendrauf noch insgesamt 414.000 Euro zahlen. Rechtskräftig ist das Urteil, für welches es keine Bewährung gibt, noch nicht. Auch ein anderer Deutschrap-Star stand kürzlich vor Gericht: Der Berliner Hip-Hop-Musiker Fler (39) sagte im Prozess gegen den früheren Geschäftspartner von Bushido (43) aus.

