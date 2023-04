„Wahnsinn“: Helene Fischer bedankt sich nach Tourstart bei ihren Fans

Trotz eines holprigen Auftakts wird alles gut: Verspätet hat Schlagerstar Helene Fischer ihre Tour angetreten. Auf Instagram bedankt sie sich beim Hamburger Publikum.

Wegen einer Rippenfraktur musste die Schlagerkönigin Helene Fischer (38) den Beginn ihrer Tour verschieben. Da es für den Star die erste Tour nach einer vierjährigen Pause ist, wurde sie von den Fans ganz besonders sehnlich erwartet. Nun hat sich Helene Fischer zum Glück erholt und in Hamburg erfolgreich das erste Konzert bestritten. Rund 12.000 Menschen sahen ihre Show in der Barclays-Arena.

Auf ihrem Instagram-Kanal bedankt sich die Sängerin mit einem kurzen Video. Die Bildunterschrift inklusive Kussmund-Emoji lautet: „Was für ein Tourauftakt!!! Wahnsinn!!! Danke Hamburg.“ In dem Zusammenschnitt wird auch deutlich, dass Helene Fischer und ihr Team eine Show der Superlative auf die Beine gestellt haben.: Von waghalsigen Akrobatik-Nummern über Feuer- und Lichteffekte bis hin zu spektakulären Choreografien ist einfach alles dabei.

Helene-Fischer-Fans sind völlig hin und weg

Wie sehr diese erste Show die Fans begeistert hat, zeigt sich nicht nur an den Publikums-Reaktionen, die im Video zu sehen sind. Viele Follower äußerten sich in den Kommentaren rundum zufrieden. Eine Nutzerin schwärmt: „Sie ist einfach die Beste. Es gibt nichts vergleichbares in Deutschland. Was für ein Konzert. Gänsehaut pur. Was für ein Wahnsinn. Alle die es noch sehen dürfen – ihr könnt euch so freuen. Genießt es (...)“.

Bei allen, die noch nicht in den Genuss gekommen sind, steigen Spannung und Vorfreude weiter. Da der verschobene Tourstart einiges durcheinander gewirbelt hat, müssen sich eine Fans noch sehr lange gedulden. So schreibt eine Userin: „Schade, dass es mit dem Tourauftakt in Bremen nicht geklappt hat. Da wären wir dabei gewesen. Jetzt mussten wir aus Zeitgründen auf Köln umsteigen und noch viele Monate warten.“