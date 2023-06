„Wahnsinn“: Iris Kleins Neuer besser im Bett als Ex Peter

Seit der Trennung von ihrem Ex Peter hat sich bei Iris Klein einiges getan. Nun verrät sie, wie ihr neuer Partner im Bett ist.

Iris Klein (56) hat einen neuen Freund und spricht nun über seine Qualitäten im Bett. Ihr Ex Peter Klein begleitete Lucas Cordalis mit nach Australien zum Dschungelcamp-Dreh. Dort hatte er dann anscheinend eine Affäre mit Yvonne Wolke (41) – Der Begleiterin von Djamila Rowe (55). Seitdem herrscht dicke Luft zwischen Daniela Katzenbergers Mutter und Peter Klein. Nach der Trennung der Kleins stand es schlecht um die 56-jährige. Doch mittlerweile geht es ihr besser und sie hat einen neuen Partner.

Die 56-Jährige beantwortete in ihrer Instagram Story bei einer Frage-Antwort-Runde, was ihre neugierigen Fans wissen wollten. So erkundigte sich jemand danach, ob der Sex mit ihrem neuen Freund besser sei als mit dem Ex. Daraufhin meinte die 56-jährige: „Ich sage mal so, ich komme mir vor, wie Schneewittchen, die 20 Jahre lang geschlafen hat und wachgeküsst und zum Leben erweckt wurde. Er ist der Wahnsinn.“ Der Name ihres neuen Freundes ist noch nicht bekannt, Iris Klein nennt in Mister T., wenn sie über ihn spricht.

Iris Klein will ihr Leben umkrempeln

Doch ein neue Freund ist nicht die einzige Veränderung, die Iris Klein in ihrem Leben vornimmt. So hat sie vor, sich die Brüste operieren zu lassen: „Noch diesem Monat lasse ich mir Implantate machen und freue mich darauf. Ich war gestern beim Vorgespräch. Ich werde noch einiges an mir verändern, weil es mir gefällt. Ein altes Haus lässt man auch renovieren.“ Bisher hat Peter Klein die Äußerungen seiner Ex noch nicht kommentiert.