Wahre Freundschaft: Mary Roos überrascht Roland Kaiser in Bad Segeberg

Gelungene Überraschung

Vom Schlagergeschäft hat sich Mary Roos verabschiedet. Die Verbindung zu alten Weggefährten und Freunden wie Roland Kaiser erhält sie dennoch aufrecht.

Bad Segeberg – Im Jahr 2019 erklärte Mary Roos (74) öffentlich, dass sie ihre musikalische Karriere bald beenden wolle. 2020 ging die Schlagersängerin dann in den wohlverdienten Ruhestand. Doch zu ihren einstigen Kollegen, Wegbegleitern und Freunden aus dem Showbusiness hält sie noch immer Kontakt – so zum Beispiel zu ihrem langjährigen Freund Roland Kaiser (71).

Dieser teilte auf seinem Instagram-Profil gerade ein Foto, welches die beiden alten Hasen des Schlager vertraut und freudestrahlend zusammen zeigt. Dazu gibt es die Zeilen „Doch unsere Freundschaft geht durch die Zeiten und hält den stärksten Stürmen stand.“ zu lesen. Das Bild ist ein Tribut an die mehr als 40-jährige Freundschaft, die die beiden verbindet.

In Bad Segeberg besucht Mary Roos ihren Freund Roland Kaiser

Aber wie ist das Foto, das bei den Fans super ankam, denn eigentlich entstanden? Roland Kaiser befindet sich gerade auf seiner „Kaisermania“-Tour, die ihn noch bis in den Herbst in viele deutsche und österreichische Städte führen wird. Am 20. und 21. Mai hat er das Publikum in Bad Segeberg glücklich gemacht. Rund 18.000 Zuschauer kamen, um seine fast zweistündige Show zu erleben.

Und dann hatte der „Kaiser“ selbst einen ganz besonderen Grund zur Freude: Seine Freundin Mary Roos stattete ihm einen Überraschungsbesuch hinter den Kulissen ab! Die Instagram-Fangemeinde freut sich mit und kommentiert unter dem Post: „Schön, wenn Freundschaft so innig und lang ist“, „Toll. Ich habe Mary tatsächlich Samstag beim Konzert entdeckt“ oder „Es ist ein Geschenk gute Freunde zu haben, die durch alle Zeiten mit einem gehen“. Verwendete Quellen: Instagram / rolandkaiseroffiziell

