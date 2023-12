Thomas Anders verrät: Dieter Bohlen war bei „Modern Talking“ nur eine „Notlösung“

Thomas Anders war im MDR-Talk „Riverboat“ zu Gast. Dabei verriet er, dass Dieter Bohlen bei „Modern Talking“ ursprünglich eigentlich gar nicht eingeplant war.

München - Thomas Anders (60) wurde mal wieder eine weniger schmeichelhafte Geschichte über seinen ehemaligen „Modern Talking“-Partner Dieter Bohlen (69) entlockt. Im MDR-Talk „Riverboat“ am 15. Dezember 2023 kam das Gespräch auf den ersten großen Erfolg des Duos „You’re my heart, you’re my soul“, den Bohlen komponierte. Offenbar war es anfangs aber gar nicht geplant, dass Bohlen ebenfalls ins Rampenlicht tritt.

Wolfgang Lippert will es von Thomas Anders wissen: War Dieter Bohlen eine „halbe Notlösung“?

Moderator Wolfgang Lippert (71), der Ende November beim „Wetten, dass..?“-Abschied tief ins Glas geschaut hatte, konfrontierte seinen auch abseits von „Modern Talking“ mit Solotiteln erfolgreichen Gast: „Das ist, finde ich, wirklich ‘ne geile Geschichte, dass Dieter Bohlen, der allenthalben ja immer so als der ‚große Zampano‘ gefeiert wird, eigentlich so eine halbe Notlösung war. Erzähl das bitte mal.“ Thomas Anders war wenig erfreut über diese Frage: „Wenn ich wieder über Dieter Bohlen reden muss, das geht wieder durch die ganzen Gazetten...“.

Dennoch ließ er sich überreden zu berichten, wie alles ablief: Der Song „You’re my heart, you’re my soul“ wäre aufgenommen gewesen und die Plattenfirma habe daraus ein Duo machen wollen, aber niemand Passenden gehabt. Allerdings hätte dort niemand an einen Erfolg des Songs geglaubt. So hätten sie sich mit „Modern Talking“ für einen Fantasienamen entschieden und statt Gesichtern einen Turn- und einen Lackschuh auf das Cover gemacht.

Thomas Anders verrät: Dieter Bohlen kam bei „You’re my heart, you’re my soul“ erst nachträglich dazu

Für den damals unerwarteten Fall, dass der Song beim Publikum besser ankommen sollte als gedacht, hatte die Plattenfirma noch Plan B im Gepäck. „Und wenn das Ding mal irgendwann überhaupt - wahrscheinlich nicht - in die Charts geht, können wir immer noch einen Zweiten neben dich stellen“, so laut Anders die Idee. „Das war ein Vierteljahr später so weit und der Zweite war Dieter Bohlen.“

Wie wohl jeder weiß, der Startschuss für eine einzigartige Karriere für die beiden Musiker. Auch wenn sie bis heute immer wieder gegenseitig ihre Seitenhiebe verteilen. Doch Thomas Anders hatte offenbar nicht als einziger ein paar Schwierigkeiten mit seinem Duett-Partner. Auch Thomas Gottschalk rechnete kürzlich mit Dieter Bohlen ab. Verwendete Quellen: ardmediathek.de